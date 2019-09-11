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شؤون فلسطينية

الصحة: الرقابة الداخلية تُنجز 139 زيارة رقابية خلال شهر أغسطس

الصحة: الرقابة الداخلية تُنجز 139 زيارة رقابية خلال شهر أغسطس
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الإدارة العامة للرقابة الداخلية، تقرير إنجازاتها لشهر أب/ أغسطس من العام الحالي، وجاء فيه، أن الإدارة العامة، أنجزت 139 زيارة رقابية ميدانية، شملت مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، والوحدات والمرافق التابعة للوزارة، منها 86 زيارة رقابية للمستشفيات، تتمثل في 47 زيارة قامت بها دائرة الرقابة الفنية، 22 زيارة نفذها دائرة الرقابة المالية، 13 زيارة نفذتها دائرة الرقابة الإدارية، 14 زيارة رقابية نفذتها دائرة مراقبة المشاريع.

وقال التقرير: إن الزيارات الرقابية للدوائر والوحدات، بلغت 18 زيارة، جاء منها 3 زيارات، قامت بها دائرة الرقابة الفنية، 5 زيارات، نفذها دائرة الرقابة المالية، 6 زيارات نفذتها دائرة الرقابة الإدارية، 4 زيارة رقابية نفذتها دائرة مراقبة المشاريع.

وأكد التقرير، أن الزيارات الرقابية لمراكز الرعاية الأولية بلغت 21 زيارة، جاء منها 5 زيارات، قامت بها دائرة الرقابة الفنية، 8 زيارات نفذها دائرة الرقابة المالية، 9 زيارة نفذتها دائرة الرقابة الإدارية، 3 زيارات رقابية نفذتها دائرة مراقبة المشاريع.

من جهة أخرى، أفاد التقرير، أن التقارير الرقابية الصادرة لجهات الاختصاص في آب/ اغسطس من العام الحالي، بلغت 45 تقريراً رقابياً، تم رفعها لجهات الاختصاص، رصدت من خلالها متابعة الأداء الفني والمالي والإداري، ومتابعة المشاريع ومدى الالتزام بالأنظمة والقوانين، وقد أوصت باتخاذ الإجراءات المناسبة.

وبين التقرير، أن أهم البرامج المنجزة وفق الخطة 24 برنامجاً موزعة على الدوائر التابعة للإدارة العامة للرقابة الداخلية.

وأشار إلى أن الأنشطة التي تم إنجازها خارج الخطة السنوية، تمثلت في متابعة بعض شكاوي المواطنين، والأداء العام للنظافة، جهوزية أقسام الطوارئ، والاستعدادات الطبية في النقاط الطبية في مخيمات العودة، ومتابعة البعاث، والعمل الخاص، بالإضافة إلى مشاركة الإدارة العامة للرقابة الداخلية في العديد من اللجان الوزارية، اللجان الدائمة، ولجان التحقيق التي شكلتها الوزارة سواء أكانت بعضوية اللجان أو عضويتها.

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