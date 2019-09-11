صفارات الإنذار تُدوي بالخطأ.. أردان: نحن بالوضع الأقرب لعملية عسكرية واسعة بغزة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت مصادر إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن صفارات الإنذار دوت في مدينة عسقلان الإسرائيلية، تحذيراً من صواريخ أطلقت من قطاع غزة.
أكدت مصادر إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن صفارات الإنذار دوت في مدينة عسقلان الإسرائيلية، تحذيراً من صواريخ أطلقت من قطاع غزة.
وقالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية: سمع دوي انفجارات في المنطقة الصناعية جنوب عسقلان، بعد انطلاق صفارات الإنذار، بينما أكدت (القناة 13) أن هناك سقوط لصواريخ في منطقة مفتوحة في (موشاف مفكيعيم) جنوب عسقلان.
فيما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن صفارات الإنذار، انطلقت في مدينة عسقلان بالخطأ.
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وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أفاد في وقت سابق من اليوم، أنه تم رصد إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من قطاع غزة، اليوم الأربعاء، تجاه مستوطنات غزة، وقد انطلقت صفارات الإنذار على إثر ذلك.
في المقابل، أكد المتحدث، بأن دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي، قصفت موقعيْن عسكرييْن تابعيْن لحركة حماس، شمال قطاع غزة، رداً على إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة، تجاه المستوطنات.
بدوره، أكد الدكتور أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أنه لم يصل المستشفيات أي إصابة نتيجة القصف.
وكان إعلام الاحتلال الإسرائيلي، قد أفاد في وقت سابق، بأن صفارات الإنذار دوت في عدة مستوطنات بغلاف غزة.
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