صفارات الإنذار تُدوي بالخطأ.. أردان: نحن بالوضع الأقرب لعملية عسكرية واسعة بغزة

ن صفارات الإنذار دوت في مدينة عسقلان الإسرائيلية، تحذيراً من صواريخ أطلقت من قطاع غزة.

وقالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية: سمع دوي انفجارات في المنطقة الصناعية جنوب عسقلان، بعد انطلاق صفارات الإنذار، بينما أكدت ( القناة 13) أن هناك سقوط لصواريخ في منطقة مفتوحة في (موشاف مفكيعيم) جنوب عسقلان.





فيما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن صفارات الإنذار، انطلقت في مدينة عسقلان بالخطأ.





وعقب وزير الامن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان: نحن في الوضع الأقرب إلى عملية عسكرية واسعة في غزة، منذ حرب "الجرف الصامد"



