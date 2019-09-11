النيابة: سنحرك دعوى جزائية تجاه كل من يقوم ببث الإشاعات بغزة



وأكدت النيابة في بيان مقتضب أنها ستقوم بواجبها القانوني في تحريك الدعوى الجزائية تجاه كل من يقوم ببث الإشاعات والفتنة بين أبناء شعبنا الفلسطيني.



كما وأكدت النيابة العامة أن المصادر الوحيدة لتلقي أي معلومات أو بيانات أو أخبار رسمية تصدر عنها هي الموقع الإلكتروني للنيابة العامة-غزة، وصفحة النيابة العامة وصفحة المستشار/ ضياء الدين المدهون-النائب العام عبر الفيسبوك.





رام الله - دنيا الوطنأكدت النيابة العامة بغزة، مساء اليوم الأربعاء، أنها تتابع ما ورد على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الافتراءات والإشاعات المنسوبة لوكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني، اللواء توفيق أبو نعيم، بالإضافة إلى البيانات المنسوبة كذباً إلى النيابة العامة بشأن ذات الواقعة.