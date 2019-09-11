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فيديو: رئيس القائمة العربية في الكنيست يواجه نتنياهو بكاميرا الهاتف

فيديو: رئيس القائمة العربية في الكنيست يواجه نتنياهو بكاميرا الهاتف
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رام الله - دنيا الوطن
اعتراضاً على مشروع قانون "الكاميرات"، رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست أيمن عودة يواجه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بكاميرا الهاتف، وتم طرده من الجلسة على إثره.

في خطوة اعتراضية، واجه رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست أيمن عودة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بكاميرا الهاتف من مسافة "صفر" خلال جلسة الكنيست للتصويت بالقراءات الثلاث على قانون الكاميرات.


 


وبحسب (الميادين) فقد قام رئيس الجلسة بطرد رئيس القائمة العربية من القاعة وسط صيحات نواب حزب الليكود ضد عودة ووصفه بـ "الإرهابي".

خطوة عودة جاءت مباشرة عند انتهاء خطاب نتنياهو حول قانون "الكاميرات" الذي تطرحه حكومته، وينص على استخدام التسجيلات المصورة والصوتية في مراكز الاقتراع ومحيطها بغية الحد من إمكانية التزوير أثناء عملية التصويت ومنعها كلياً من خلال توثيق أي تجاوزات كهذه.

ولم تنجح حكومة نتنياهو في تقليص مدة اقرار القانون في الكنسيت حيث اسقطته لجنة تنظيم الأعمال في الكنيست باعتراض 12 عضواً.

هذا وسقط مشروع القانون وذلك بعد عدم تمكن الائتلاف الحكومي من حشد العدد الضروري من النواب المؤيدين له لكي يجتاز هذه المرحلة وهو 61 نائباً.

الأمر الذي أعاد مشروع القانون لمناقشته بالقراءات الثلاثة العملية التي تتطلب 45 يوماً لاقراره وبالتالي لن يكون معتمداً قبل موعد الانتخابات.

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