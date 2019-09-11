فيديو: رئيس القائمة العربية في الكنيست يواجه نتنياهو بكاميرا الهاتف

وبحسب (الميادين) فقد قام رئيس الجلسة بطرد رئيس القائمة العربية من القاعة وسط صيحات نواب حزب الليكود ضد عودة ووصفه بـ "الإرهابي".خطوة عودة جاءت مباشرة عند انتهاء خطاب نتنياهو حول قانون "الكاميرات" الذي تطرحه حكومته، وينص على استخدام التسجيلات المصورة والصوتية في مراكز الاقتراع ومحيطها بغية الحد من إمكانية التزوير أثناء عملية التصويت ومنعها كلياً من خلال توثيق أي تجاوزات كهذه.ولم تنجح حكومة نتنياهو في تقليص مدة اقرار القانون في الكنسيت حيث اسقطته لجنة تنظيم الأعمال في الكنيست باعتراض 12 عضواً.هذا وسقط مشروع القانون وذلك بعد عدم تمكن الائتلاف الحكومي من حشد العدد الضروري من النواب المؤيدين له لكي يجتاز هذه المرحلة وهو 61 نائباً.الأمر الذي أعاد مشروع القانون لمناقشته بالقراءات الثلاثة العملية التي تتطلب 45 يوماً لاقراره وبالتالي لن يكون معتمداً قبل موعد الانتخابات.