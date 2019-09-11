شؤون فلسطينية

الشعبية تفتح النار: تصريحات العمادي تكشف عن دوره الخبيث والمشبوه بخدمة المصالح (الصهيوأمريكية)

الشعبية تفتح النار: تصريحات العمادي تكشف عن دوره الخبيث والمشبوه بخدمة المصالح (الصهيوأمريكية)
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن تصريحات السفير القطري محمد العمادي تكشف عن دوره الخبيث والمشبوه الذي يمارسه خدمةً للمصالح (الصهيوأمريكية)، والهادفة إلى تطويع المقاومة والإجهاز على القضية والحقوق الوطنية، ومحاولة للتخفيف عن الضغوط التي يتعرض لها الاحتلال جراء استمرار المقاومة.

وأضافت الجبهة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" أن التصريحات الأخيرة للعمادي عدا عن أنها تدخل فج في الشئون الداخلية الفلسطينية، فإنها تؤكد أن صاحبها ما هو إلا سمسار إقليمي يمارس الخداع السياسي للتغطية على تجارة مسمومة مغمسة بآلام ومعاناة شعبنا، وبأن له دور واضح في تعزيز الانقسام وتعطيل جهود المصالحة، وفي ضرب العلاقات العربية العربية.

وأكدت الجبهة أن هذه التصريحات تستهدف أيضاً حرف الأنظار عن المتسبب الرئيسي في معاناة شعبنا والحصار المفروض على القطاع، وهو الاحتلال الصهيوني.

ودعت الجبهة إلى ضرورة مقاطعة هذا الوكيل المالي للاحتلال وعدم التعامل معه، محذرة من مغبة التساوق مع برامجه السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والتي تتقاطع مع المؤامرات والمخططات التي تستهدف شعبنا.

وختمت الجبهة بيانها مؤكدة على أنه لن يستطيع العمادي أو أي سمسار أو وكيل للعدو (الصهيوني) أن يقايض حقوقنا وثوابتنا بحفنة من الدولارات أو الحوافز أو التسهيلات، فشعبنا الفلسطيني سيلفظ هؤلاء وسيتصدى لأهدافهم الخبيثة.

وكان رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة محمد العمادي، قد اتهم السلطات المصرية بدعم سياسة الحصار التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال السفير العمادي في حوار مع قناة الجزيرة الإنجليزية، الإثنين، إن نظام القاهرة يستفيد ماليًا من التفتت الفلسطيني الداخلي والحصار الإسرائيلي لغزة.

وأضاف رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع: أن غزة هي مكان يحاول فيه الإسرائيليون والمصريون والسلطة الفلسطينية وحماس والفصائل الفلسطينية الأخرى تقويض بعضهم البعض والفوز بالسلطة.

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