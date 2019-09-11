شؤون فلسطينية

الرئيس عباس: إعلان نتنياهو يُنهي كل فرص تحقيق السلام

الرئيس عباس: إعلان نتنياهو يُنهي كل فرص تحقيق السلام
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس: إن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وعدد من المستوطنات بمثابة إنهاء لكل فرص تحقيق السلام.

جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس عباس، الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن، والوفد المرافق له، وفق (وفا).

واطلع الرئيس عباس، الوزير الضيف، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مجدداً التأكيد على الموقف الفلسطيني بأن كل الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي ستكون قد انتهت ان تم فرض السيادة الإسرائيلية على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد الرئيس، أن تصريحات نتنياهو تقويض لكل الجهود الدولية الرامية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بالإضافة إلى أنه يعتبر مخالفة صريحة لكل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وثمن الرئيس عباس، موقف لوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي والتحذير من اتخاذ إسرائيل مثل هذه المواقف الهدامة لكل أسس العملية السياسية، داعياً المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم يجبر إسرائيل على التراجع عن مثل هذه الخطوات.

بدوره، أكد الوزير الضيف على موقف بلاده الداعم لتحقيق السلام وفق مبدأ حل الدولتين، ورفض أية إجراءات من شأنها تقويض قابلية تطبيق حل الدولتين، وعدم الاعتراف بأي تغييرات على حدود ما قبل العام 1967، بما في ذلك القدس.

أخبار ذات صلة

الشعبية تفتح النار: تصريحات العمادي تكشف عن دوره الخبيث والمشبوه بخدمة المصالح (الصهيوأمريكية)

الشعبية تفتح النار: تصريحات العمادي تكشف عن دوره الخبيث والمشبوه بخدمة المصالح (الصهيوأمريكية)

الجامعة العربية: نرفض أي ضغوط سياسية أو مالية تُمارس على القيادة الفلسطينية

الجامعة العربية: نرفض أي ضغوط سياسية أو مالية تُمارس على القيادة الفلسطينية

الوزير المالكي يدعو مجلس الأمن لفرض عقوبات على إسرائيل

الوزير المالكي يدعو مجلس الأمن لفرض عقوبات على إسرائيل

خبراء قانونيون يُعلقون على تصريحات &#34;بحر&#34; بشأن &#34;ولاية الرئيس عباس&#34;

خبراء قانونيون يُعلقون على تصريحات "بحر" بشأن "ولاية الرئيس عباس"

العسيلي: مؤتمر لدعم الاستثمار في فلسطين نهاية العام الجاري بالقاهرة

العسيلي: مؤتمر لدعم الاستثمار في فلسطين نهاية العام الجاري بالقاهرة

حمد تبحث سبل التعاون مع منظمة &#34;كير&#34;

حمد تبحث سبل التعاون مع منظمة "كير"

المجلس الوطني الفلسطيني يخاطب الأمم المتحدة ردا على تصريحات نتنياهو

المجلس الوطني الفلسطيني يخاطب الأمم المتحدة ردا على تصريحات نتنياهو

جامعة النجاح تشارك في المنتدى الوطني الرابع الثورة الصناعية الرابعة

جامعة النجاح تشارك في المنتدى الوطني الرابع الثورة الصناعية الرابعة

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا تهدد إسرائيل

سوريا تهدد إسرائيل

شؤون فلسطينية

حمد تبحث سبل التعاون مع منظمة &#34;كير&#34;

حمد تبحث سبل التعاون مع منظمة "كير"

المجلس الوطني الفلسطيني يخاطب الأمم المتحدة ردا على تصريحات نتنياهو

المجلس الوطني الفلسطيني يخاطب الأمم المتحدة ردا على تصريحات نتنياهو

جامعة النجاح تشارك في المنتدى الوطني الرابع الثورة الصناعية الرابعة

جامعة النجاح تشارك في المنتدى الوطني الرابع الثورة الصناعية الرابعة

الاتحاد الاوروبي يعلق على اعلان نتنياهو حول غور الاردن

الاتحاد الاوروبي يعلق على اعلان نتنياهو حول غور الاردن

تعاون اقتصادي طويل المدى بين فلسطين وتونس

تعاون اقتصادي طويل المدى بين فلسطين وتونس

الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

إعلام الاحتلال: شبان تسللوا عبر السياج جنوب القطاع واستولوا على معدات عسكرية

إعلام الاحتلال: شبان تسللوا عبر السياج جنوب القطاع واستولوا على معدات عسكرية

قيادي بـ&#34;الديمقراطية&#34;: تصريحات العمادي مُسيئة للفلسطينيين والمصريين وعلى قطر سحبها

قيادي بـ"الديمقراطية": تصريحات العمادي مُسيئة للفلسطينيين والمصريين وعلى قطر سحبها

منوعات

نانسي عجرم مذهولة بسبب هذه الطفلة الهندية.. ماذا فعلت؟

نانسي عجرم مذهولة بسبب هذه الطفلة الهندية.. ماذا فعلت؟

بسبب هذه الصورة.. أديب يمني يتغزل بالمذيعة علا الفارس

بسبب هذه الصورة.. أديب يمني يتغزل بالمذيعة علا الفارس

شاهد.. بكاء كيم كاردشيان خوفا من مرض قاتل

شاهد.. بكاء كيم كاردشيان خوفا من مرض قاتل

بـ&#34;البيجاما&#34;.. فنانة مغربية تثير الجدل بتحد غريب للفتيات

بـ"البيجاما".. فنانة مغربية تثير الجدل بتحد غريب للفتيات

أطلقت عليها اسم فرعوني.. حنان مطاوع ترزق بمولودتها الأولى

أطلقت عليها اسم فرعوني.. حنان مطاوع ترزق بمولودتها الأولى

ممثل يقتل مخرجة سينمائية ثم يشاهد الأفلام الإباحية على هاتفها

ممثل يقتل مخرجة سينمائية ثم يشاهد الأفلام الإباحية على هاتفها

بعدما فعله بزوجته.. فنان مغربي يُحرض على ضرب الزوجات

بعدما فعله بزوجته.. فنان مغربي يُحرض على ضرب الزوجات

هود العيدروس في ذمة الله

هود العيدروس في ذمة الله

هددت بكشف مكالمات مسجلة لها.. لطيفة: فنانة تحاربني منذ 20 سنة

هددت بكشف مكالمات مسجلة لها.. لطيفة: فنانة تحاربني منذ 20 سنة

هل ستُجسد نبيلة عبيد شخصية زوجة شاه إيران حقاً؟

هل ستُجسد نبيلة عبيد شخصية زوجة شاه إيران حقاً؟

عربي

المؤبد لمرشد الإخوان و9 قيادات بقضية &#34;التخابر مع حماس&#34;

المؤبد لمرشد الإخوان و9 قيادات بقضية "التخابر مع حماس"

ببيان مشترك.. أربع دول عربية تشنّ هجوماً حاداً على إيران

ببيان مشترك.. أربع دول عربية تشنّ هجوماً حاداً على إيران

وليد جنبلاط: فلسطين التاريخية تختفي يوماً بعد يوم

وليد جنبلاط: فلسطين التاريخية تختفي يوماً بعد يوم

شاهد: كاتب سعودي: لبنان مستعمرة إيرانية وقياداتها (طراطير)

شاهد: كاتب سعودي: لبنان مستعمرة إيرانية وقياداتها (طراطير)