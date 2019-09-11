الرئيس عباس: إعلان نتنياهو يُنهي كل فرص تحقيق السلام

رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس: إن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وعدد من المستوطنات بمثابة إنهاء لكل فرص تحقيق السلام.





جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس عباس، الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن، والوفد المرافق له، وفق (وفا).



واطلع الرئيس عباس، الوزير الضيف، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مجدداً التأكيد على الموقف الفلسطيني بأن كل الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي ستكون قد انتهت ان تم فرض السيادة الإسرائيلية على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة.وأكد الرئيس، أن تصريحات نتنياهو تقويض لكل الجهود الدولية الرامية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بالإضافة إلى أنه يعتبر مخالفة صريحة لكل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.وثمن الرئيس عباس، موقف لوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي والتحذير من اتخاذ إسرائيل مثل هذه المواقف الهدامة لكل أسس العملية السياسية، داعياً المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم يجبر إسرائيل على التراجع عن مثل هذه الخطوات.بدوره، أكد الوزير الضيف على موقف بلاده الداعم لتحقيق السلام وفق مبدأ حل الدولتين، ورفض أية إجراءات من شأنها تقويض قابلية تطبيق حل الدولتين، وعدم الاعتراف بأي تغييرات على حدود ما قبل العام 1967، بما في ذلك القدس.