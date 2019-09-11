شؤون فلسطينية

خبراء قانونيون يُعلقون على تصريحات "بحر" بشأن "ولاية الرئيس عباس"

خبراء قانونيون يُعلقون على تصريحات "بحر" بشأن "ولاية الرئيس عباس"
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
علق مختصون في الشأن القانوني الفلسطيني، أن قرار النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي السابق أحمد بحر، بانتهاء ولاية الرئيس محمود عباس وعدم دستورية قراراته.

وقال الخبير في القانون الدولي، عبد الكريم شبير: إن ما صدر عن أحمد بحر غير قانوني، حيث أن القانون ينص على بقاء الرئيس والمجلس التشريعي قائمين لحين إجراءات انتخابات.

وأضاف شبير، لـ "دنيا الوطن": "الأمر وفق القانون الأساسي الفلسطيني، والذي نص على أن يبقى المجلس لحين إجراء انتخابات تشريعية وعندها يستطيع أن ينتخب قيادة للمجلس التشريعي وأن يعرضوا في أول جلسة للمجلس التشريعي بعد التسليم والتسلم جلسة ثم يُعلن بأن هناك قوانين وتشريعات قد صدرت فإما أن تُلغى أو تُعدل أو تقر".

وتابع: "ولاية الرئيس قائمة كما أن ولاية المجلس التشريعي قائمة، ولا يمكن أن يكون هناك قرار دستوري أو سياسي فيما يتعلق بالرئاسة أو المجلس التشريعي، وبالتالي القرار غير نافذ".

وأكمل شبير: "نتحدث عن اعتراف بوجود الرئيس السؤال القانوني مع من سيتعامل العالم ومن يوجد بديل عن الرئيس عباس، وبالتالي بقاء الرئيس قائماً لحين إجراء انتخابات رئاسية، والقرار مخالف للقانون الأساسي".

وفي السياق، قال أستاذ القانون في جامعة النجاح، باسل منصور: إن المجلس التشريعي في فلسطين غير فعال، وهناك قرار بحله، لافتاً إلى أن كل ما يصدر عنه غير قانوني.

وأوضح منصور، لـ "دنيا الوطن"، أنه وفق القانون، فإن أي قرار يصدر عن الرئيس يبقى ساري المفعول لحين انتخاب مجلس تشريعي جديد، متابعاً: " هذا المجلس الجديد إما يسن القوانين وتصبح سارية المفعول أو تلغيه وهذا هو الإجراء القانوني املعتمد وذلك في أولى جلسات المجلس التشريعي حيث تتم عملية التداول وإقرار القانون".

وأضاف منصور: "في حال الضرورة يصدر الرئيس القوانين ضرورية، والواقع الفلسطيني لا يمتلك في الوقت الراهن مجلس تشريعي، وفلسطين لديها محكمة دستورية واحدة فقط حسب القانون".

يذكر أن النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي السابق، أحمد بحر، قال: إن ولاية الرئيس محمود عباس، لرئاسة السلطة الفلسطينية، قد انتهت منذ تاريخ الثامن من كانون الثاني/ يناير 2009، وفق قرار المحكمة العليا بصفتها الدستورية.

وأضاف بحر، في مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة: أن المحكمة أقرت انتهاء ولاية الرئيس عباس، واستمرار عمل المجلس التشريعي، حتى انتخاب مجلس آخر، كما قال.

وأكد بحر، أن الولاية الدستورية للمجلس التشريعي القائم مستمرة، حيث يمارس المجلس مهامه، لحين انتخاب مجلس تشريعي جديد.

أخبار ذات صلة

الوزير المالكي يدعو مجلس الأمن لفرض عقوبات على إسرائيل

الوزير المالكي يدعو مجلس الأمن لفرض عقوبات على إسرائيل

العسيلي: مؤتمر لدعم الاستثمار في فلسطين نهاية العام الجاري بالقاهرة

العسيلي: مؤتمر لدعم الاستثمار في فلسطين نهاية العام الجاري بالقاهرة

حمد تبحث سبل التعاون مع منظمة &#34;كير&#34;

حمد تبحث سبل التعاون مع منظمة "كير"

المجلس الوطني الفلسطيني يخاطب الأمم المتحدة ردا على تصريحات نتنياهو

المجلس الوطني الفلسطيني يخاطب الأمم المتحدة ردا على تصريحات نتنياهو

جامعة النجاح تشارك في المنتدى الوطني الرابع الثورة الصناعية الرابعة

جامعة النجاح تشارك في المنتدى الوطني الرابع الثورة الصناعية الرابعة

الاتحاد الاوروبي يعلق على اعلان نتنياهو حول غور الاردن

الاتحاد الاوروبي يعلق على اعلان نتنياهو حول غور الاردن

تعاون اقتصادي طويل المدى بين فلسطين وتونس

تعاون اقتصادي طويل المدى بين فلسطين وتونس

الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا تهدد إسرائيل

سوريا تهدد إسرائيل

شؤون فلسطينية

العسيلي: مؤتمر لدعم الاستثمار في فلسطين نهاية العام الجاري بالقاهرة

العسيلي: مؤتمر لدعم الاستثمار في فلسطين نهاية العام الجاري بالقاهرة

حمد تبحث سبل التعاون مع منظمة &#34;كير&#34;

حمد تبحث سبل التعاون مع منظمة "كير"

المجلس الوطني الفلسطيني يخاطب الأمم المتحدة ردا على تصريحات نتنياهو

المجلس الوطني الفلسطيني يخاطب الأمم المتحدة ردا على تصريحات نتنياهو

جامعة النجاح تشارك في المنتدى الوطني الرابع الثورة الصناعية الرابعة

جامعة النجاح تشارك في المنتدى الوطني الرابع الثورة الصناعية الرابعة

الاتحاد الاوروبي يعلق على اعلان نتنياهو حول غور الاردن

الاتحاد الاوروبي يعلق على اعلان نتنياهو حول غور الاردن

تعاون اقتصادي طويل المدى بين فلسطين وتونس

تعاون اقتصادي طويل المدى بين فلسطين وتونس

الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

إعلام الاحتلال: شبان تسللوا عبر السياج جنوب القطاع واستولوا على معدات عسكرية

إعلام الاحتلال: شبان تسللوا عبر السياج جنوب القطاع واستولوا على معدات عسكرية

منوعات

نانسي عجرم مذهولة بسبب هذه الطفلة الهندية.. ماذا فعلت؟

نانسي عجرم مذهولة بسبب هذه الطفلة الهندية.. ماذا فعلت؟

بسبب هذه الصورة.. أديب يمني يتغزل بالمذيعة علا الفارس

بسبب هذه الصورة.. أديب يمني يتغزل بالمذيعة علا الفارس

شاهد.. بكاء كيم كاردشيان خوفا من مرض قاتل

شاهد.. بكاء كيم كاردشيان خوفا من مرض قاتل

بـ&#34;البيجاما&#34;.. فنانة مغربية تثير الجدل بتحد غريب للفتيات

بـ"البيجاما".. فنانة مغربية تثير الجدل بتحد غريب للفتيات

أطلقت عليها اسم فرعوني.. حنان مطاوع ترزق بمولودتها الأولى

أطلقت عليها اسم فرعوني.. حنان مطاوع ترزق بمولودتها الأولى

ممثل يقتل مخرجة سينمائية ثم يشاهد الأفلام الإباحية على هاتفها

ممثل يقتل مخرجة سينمائية ثم يشاهد الأفلام الإباحية على هاتفها

بعدما فعله بزوجته.. فنان مغربي يُحرض على ضرب الزوجات

بعدما فعله بزوجته.. فنان مغربي يُحرض على ضرب الزوجات

هود العيدروس في ذمة الله

هود العيدروس في ذمة الله

هددت بكشف مكالمات مسجلة لها.. لطيفة: فنانة تحاربني منذ 20 سنة

هددت بكشف مكالمات مسجلة لها.. لطيفة: فنانة تحاربني منذ 20 سنة

هل ستُجسد نبيلة عبيد شخصية زوجة شاه إيران حقاً؟

هل ستُجسد نبيلة عبيد شخصية زوجة شاه إيران حقاً؟

عربي

ببيان مشترك.. أربع دول عربية تشنّ هجوماً حاداً على إيران

ببيان مشترك.. أربع دول عربية تشنّ هجوماً حاداً على إيران

وليد جنبلاط: فلسطين التاريخية تختفي يوماً بعد يوم

وليد جنبلاط: فلسطين التاريخية تختفي يوماً بعد يوم

شاهد: كاتب سعودي: لبنان مستعمرة إيرانية وقياداتها (طراطير)

شاهد: كاتب سعودي: لبنان مستعمرة إيرانية وقياداتها (طراطير)

الأردن: على وسائل الإعلام الالتزام بالمهنية الصحفية في تغطية إضراب المعلمين

الأردن: على وسائل الإعلام الالتزام بالمهنية الصحفية في تغطية إضراب المعلمين