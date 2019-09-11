العسيلي: مؤتمر لدعم الاستثمار في فلسطين نهاية العام الجاري بالقاهرة

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء، أن المؤتمر الذي ينعقد تحت مظلة الجامعة العربية والاتحاد القطاعي للاستثمار العقاري فيها هدفه بحث السبل لتقديم الدعم المالي لفلسطين والاستثمار فيها وسيتم دعوة رجال أعمال من القطاع الخاص العربي من كل أنحاء العالم العربي لحضوره.





وبيّن العسيلي أن هناك ترتيباتٍ أخرى تتم في فلسطين لتطوير عمل قانون الشركات لملائمة البيئة الاستثمارية في فلسطين.



رام الله - دنيا الوطنقال وزير الاقتصاد، خالد العسيلي: إنه يجري العمل بالتعاون مع منظمة الوحدة الاقتصادية العربية ورئيسها السفير محمد الربيع على متابعة التحضيرات لتنظيم مؤتمر لدعم الاستثمار في فلسطين وسيعقد نهاية العام الجاري في القاهرة.