العوض يُحذر من إقدام حماس على فرض مزيد من الضرائب على المواطنين



وأضاف العوض في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء، أن هناك خلافاً بين العمادي وحركة حماس فيما يتعلق بتفاهمات التهدئة مع الاحتلال، وتصريحاته كشفت ما تقدمه قطر لحركة حماس، وما يقدمه هو شخصياً لإقامة مشاريع استثمارية في القطاع.



وحذّر عضو المكتب السياسي لحزب الشعب من إقدام حركة حماس على فرض مزيد من الضرائب على المواطنين في القطاع، في ظل مؤشرات على انسحاب العمادي من تقديمه لمشاريع استثمارية في القطاع.



وأكد العوض على عدم قانونية الأموال التي تجنيها حركة حماس سواء من الضرائب أو تلك التي تقدمها قطر، والتي تزيد من حدة الأزمة في القطاع واستمرار الانقسام.

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، وليد العوض: إن تصريحات رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، تؤكد أن ما كان يقدمه من أموال للقطاع، ساهم في تعزيز الانقسام.