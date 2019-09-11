شؤون فلسطينية

المجلس الوطني الفلسطيني يخاطب الأمم المتحدة ردا على تصريحات نتنياهو

المجلس الوطني الفلسطيني يخاطب الأمم المتحدة ردا على تصريحات نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
ترأس رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون بمشاركة نائبه الأب قسطنطين قرمش وأمين سر المجلس الوطني محمد صبيح، اجتماعا مشتركا ضم أعضاء اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني، صباح اليوم في مقر المجلس بعمان .

وناقش الاجتماع الخطوات الواجب اتخاذها تجاه الإعلان الخطير إعلان لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو بسط السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت بعد الانتخابات المقررة في السابع عشر من هذا الشهر، وأنه سيفرض السيادة أيضا على كل المستوطنات والمناطق الاستراتيجية في الضفة الغربية بالاتفاق والتعاون مع واشنطن.

و قرر الاجتماع المشترك إرسال رسائل لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة  ورئيس مجلس الأمن الدولي يشرح فيها الانتهاكات الخطيرة لدولة الاحتلال الإسرائيلي لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وخروجها على أحكام ميثاق الأمم المتحدة، واستخفافها بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، فضلا عن عدم التزامها بالاتفاقات الموقعة معها، وتعريض الأمن والسلم الدوليين للخطر،  ويطالب فيها ايضا بتوفير الحماية الدولية لشعبنا وفقا للقرار الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي.

كما قرر إرسال رسائل لكافة الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والأوروبية والآسيوية والأفريقية، والاتحاد البرلماني الدولي، لشرح خطورة القرار الأخير لحكومة الاحتلال الإسرائيلي وعدم التزامها بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والتحذير من الآثار المدمرة  للسياسات الإسرائيلية على أمن واستقرار المنطقة، التي قضت على  كل إمكانية لتحقيق السلام العادل والشامل.

واكد المجتمعون على حقنا  المشروع  في الدفاع عن أنفسنا في وجه الاحتلال والاستيطان، وطالبوا كذلك تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي الخاصة بتعليق الاعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلي، ووقف العمل بالاتفاقيات معها، حتى تعترف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس على حدود الرابع من حزيران ، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا  للقرار 194.

واستمعت اللجنة من الأب قسطنطين قرمش نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني حول استنهاض  دور الكنائس  وتفعيل دورها في الدفاع عن القضية الفلسطينية وخاصة حثّها على تأكيد موقفها من مدينة القدس، وقد صدر موقف عن مجلس الكنائس الشرق الأوسط ومقره بيروت، أكد على المبادئ الدولية والفلسطينية الثابتة وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا على أن القدس هي مدينة محتلة وذات طابع مقدس، وأن أي انزلاق لبعض مكّونات المجتمع الدولي، شرعنة الاحتلال فيها من خلال الكنائس دبلوماسية إليها ينقاض القرارات الدولية وتوٌّجه رؤساء الكنائس فيها ويهضم  حقوق الشعب الفلسطيني العادلة.

أخبار ذات صلة

جامعة النجاح تشارك في المنتدى الوطني الرابع الثورة الصناعية الرابعة

جامعة النجاح تشارك في المنتدى الوطني الرابع الثورة الصناعية الرابعة

الاتحاد الاوروبي يعلق على اعلان نتنياهو حول غور الاردن

الاتحاد الاوروبي يعلق على اعلان نتنياهو حول غور الاردن

تعاون اقتصادي طويل المدى بين فلسطين وتونس

تعاون اقتصادي طويل المدى بين فلسطين وتونس

الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

الزهار: المُعتقل الخضري كان يجمع الأموال لقطاع غزة بعلم السلطات السعودية

الزهار: المُعتقل الخضري كان يجمع الأموال لقطاع غزة بعلم السلطات السعودية

إعلام الاحتلال: شبان تسللوا عبر السياج جنوب القطاع واستولوا على معدات عسكرية

إعلام الاحتلال: شبان تسللوا عبر السياج جنوب القطاع واستولوا على معدات عسكرية

رأفت: تصريحات نتنياهو إعلان حرب وعلى المجتمع الدولي حماية الشعب الفلسطيني

رأفت: تصريحات نتنياهو إعلان حرب وعلى المجتمع الدولي حماية الشعب الفلسطيني

كيلة: سننفذ تعليمات الرئيس ليكون تقييم القطاع الصحي خلال العام ممتازاً

كيلة: سننفذ تعليمات الرئيس ليكون تقييم القطاع الصحي خلال العام ممتازاً

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا تهدد إسرائيل

سوريا تهدد إسرائيل

شؤون فلسطينية

المجلس الوطني الفلسطيني يخاطب الأمم المتحدة ردا على تصريحات نتنياهو

المجلس الوطني الفلسطيني يخاطب الأمم المتحدة ردا على تصريحات نتنياهو

جامعة النجاح تشارك في المنتدى الوطني الرابع الثورة الصناعية الرابعة

جامعة النجاح تشارك في المنتدى الوطني الرابع الثورة الصناعية الرابعة

الاتحاد الاوروبي يعلق على اعلان نتنياهو حول غور الاردن

الاتحاد الاوروبي يعلق على اعلان نتنياهو حول غور الاردن

تعاون اقتصادي طويل المدى بين فلسطين وتونس

تعاون اقتصادي طويل المدى بين فلسطين وتونس

الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

إعلام الاحتلال: شبان تسللوا عبر السياج جنوب القطاع واستولوا على معدات عسكرية

إعلام الاحتلال: شبان تسللوا عبر السياج جنوب القطاع واستولوا على معدات عسكرية

رأفت: تصريحات نتنياهو إعلان حرب وعلى المجتمع الدولي حماية الشعب الفلسطيني

رأفت: تصريحات نتنياهو إعلان حرب وعلى المجتمع الدولي حماية الشعب الفلسطيني

كيلة: سننفذ تعليمات الرئيس ليكون تقييم القطاع الصحي خلال العام ممتازاً

كيلة: سننفذ تعليمات الرئيس ليكون تقييم القطاع الصحي خلال العام ممتازاً

منوعات

نانسي عجرم مذهولة بسبب هذه الطفلة الهندية.. ماذا فعلت؟

نانسي عجرم مذهولة بسبب هذه الطفلة الهندية.. ماذا فعلت؟

بسبب هذه الصورة.. أديب يمني يتغزل بالمذيعة علا الفارس

بسبب هذه الصورة.. أديب يمني يتغزل بالمذيعة علا الفارس

شاهد.. بكاء كيم كاردشيان خوفا من مرض قاتل

شاهد.. بكاء كيم كاردشيان خوفا من مرض قاتل

بـ&#34;البيجاما&#34;.. فنانة مغربية تثير الجدل بتحد غريب للفتيات

بـ"البيجاما".. فنانة مغربية تثير الجدل بتحد غريب للفتيات

أطلقت عليها اسم فرعوني.. حنان مطاوع ترزق بمولودتها الأولى

أطلقت عليها اسم فرعوني.. حنان مطاوع ترزق بمولودتها الأولى

ممثل يقتل مخرجة سينمائية ثم يشاهد الأفلام الإباحية على هاتفها

ممثل يقتل مخرجة سينمائية ثم يشاهد الأفلام الإباحية على هاتفها

بعدما فعله بزوجته.. فنان مغربي يُحرض على ضرب الزوجات

بعدما فعله بزوجته.. فنان مغربي يُحرض على ضرب الزوجات

هود العيدروس في ذمة الله

هود العيدروس في ذمة الله

هددت بكشف مكالمات مسجلة لها.. لطيفة: فنانة تحاربني منذ 20 سنة

هددت بكشف مكالمات مسجلة لها.. لطيفة: فنانة تحاربني منذ 20 سنة

هل ستُجسد نبيلة عبيد شخصية زوجة شاه إيران حقاً؟

هل ستُجسد نبيلة عبيد شخصية زوجة شاه إيران حقاً؟

عربي

ببيان مشترك.. أربع دول عربية تشنّ هجوماً حاداً على إيران

ببيان مشترك.. أربع دول عربية تشنّ هجوماً حاداً على إيران

شاهد: كاتب سعودي: لبنان مستعمرة إيرانية وقياداتها (طراطير)

شاهد: كاتب سعودي: لبنان مستعمرة إيرانية وقياداتها (طراطير)

الأردن: على وسائل الإعلام الالتزام بالمهنية الصحفية في تغطية إضراب المعلمين

الأردن: على وسائل الإعلام الالتزام بالمهنية الصحفية في تغطية إضراب المعلمين

السعودية تُدين إعلان نتنياهو ضم أراضي غور الأردن

السعودية تُدين إعلان نتنياهو ضم أراضي غور الأردن