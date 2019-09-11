المؤبد لمرشد الإخوان و9 قيادات بقضية "التخابر مع حماس"

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، الأربعاء، بالسجن المؤبد لكل من محمد بديع، وخيرت الشاطر، وسعد الكتاتنى، وعصام العريان، ومحمد البلتاجى، وستة آخرين.





وحسب صحيفة (اليوم السابع)، فإن ذلك يأتي فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات داخل الأراضي المصرية، والمعروفة بـ "التخابر مع حماس".

رام الله - دنيا الوطنوحسب الصحيفة، فقد صدر الحكم بعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، فيما كانت النيابة العامة، قد أسندت إلى المتهمين تهم "التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد، ووحدتها وسلامة أراضيها"، وفق تعبيرها.وحسب الصحيفة، فقد "أظهرت التحقيقات، أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات المسلحة المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلامياً بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق قطر وتركيا".