جامعة النجاح تشارك في المنتدى الوطني الرابع الثورة الصناعية الرابعة

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رام الله - دنيا الوطن

شارك وفد من جامعة النجاح الوطنية برئاسة الأستاذ الدكتور ماهر النتشة، رئيس الجامعة في فعاليات المنتدى الوطني الرّابع للابداع والتميّز، الذي نظّمه المجلس الأعلى للابداع والتميّز، حيث كان هذا العام عن الثورة الصناعية الرابعة (IR4) يومي 9 و 10/9/ 2019 في مدينة رام الله برعاية وحضورالرئيس محمود عباس.



وضمّ الوفد المشارك كلا من الدكتور نضال دويكات، مساعد رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والتطوير والجودة، والدكتور يحيى صالح، مدير مركز النجاح للابتكار والشراكة الصناعية (نابك)، والدكتور راني شهوان، مدير المعهد الكوري الفلسطيني المتميّز لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عادل الجعيدي، من قسم الهندسة الميكانيكية، والدكتورة منى الضميدي، من قسم هندسة الحاسوب.



وتخلل جلسات المنتدى عروض شارك فيها الدكتور نضال دويكات، حيث تحدّث عن فرص العمل والتشغيل في ظل الثورة الصناعية الرابعة، كما شاركت الدكتورة منى الضميدي بجلسة تحدثت فيها عن التعليم العام والعالي في ظل الثورة الصناعية الرابعة.



كما تضمّن المنتدى معرضاً للمشاريع الريادية ذات تطبيقات لها علاقة بمواضيع الثورة الصناعية الرابعة، حيث فازت ثلاث مشاريع من كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات من ضمن عشرات المشاريع المقدّمة من الجامعات الفلسطينية المختلفة وتم عرض بوسترات لتلك المشاريع حيث نالت اعجاب واهتمام فخامة الرئيس محمود عبّاس شخصيا وكذلك الحضور وزوّار المعرض لما لها من أهمية في حل مشاكل عصرية وضرورية في مجالات المياه والبيئة والطاقة المتجددة، وقد فازت ثلاث مشارع للطلبة قصي علاونة، وسام ردّاد، أيسر عودة وأسامة دراغمة تحت اشراف الدكتور عادي الجعيدي من قسم الهندسة الميكانيكية.



كما فاز مشروع الطلبة محمد سرحان، يزن قدح، يزن حج طاهر وأمين ابو حجلة باشراف الدكتور ايهاب السركجي من قسم الهندسة الميكانيكية والدكتور امجد القني من قسم الهندسة الكيماوية.



فيما فاز مشروع الطلبة علي مسمار طه الكركي وعبادة دويكات باشراف الدكتور عبد الرحيم أبو صفا من قسم الهندسة الكيماوية.



وعلى هامش المنتدى، تم تكريم الدكتور نضال دويكات والدكتورة منى الضميدي على مشاركتهم في جلسات المؤتمر.



يذكر أن الجامعة قد تقدّمت بعدة مشاريع بحثية من كليات الجامعة وأقسامها المختلفة على هيئة بوسترات للمشاركة في المنتدى وتم اختيار المشاريع الثلاث السابقة حيث كان للجامعة نصيب كبير في المشاركة منافسةً مع ما تقدّم من الجامعات الفلسطينية الأخرى.



وبدوره هنأ الأستاذ الدكتور ماهر النتشة، رئيس الجامعة الطلبة والمشاركين من الجامعة على مشاركتهم وفوزهم وتكريمهم في فعاليات المنتدى، وأكّد على حرص ادارة الجامعة ودعمها المستمر لمسيرة الريادة والإبدع للطلبة والعاملين في الجامعة وكذلك على مواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة من خلال المشاريع الريادية وكذلك استحداث برامج جديدة تتناسب مع تلك المتطلبات.