شؤون فلسطينية

الاتحاد الاوروبي يعلق على اعلان نتنياهو حول غور الاردن

الاتحاد الاوروبي يعلق على اعلان نتنياهو حول غور الاردن
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر الاتحاد الأوروبي أن تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضم أراض فلسطينية، تقويض لعملية السلام، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن "الاتحاد لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك المتفق عليها بين الأطراف".وجدد الاتحاد الأوروبي تأكيده رفض سياسة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، مؤكدا أنه لن يعترف بأية تغييرات على حدود ما قبل عام 1967.

وتابع أن "سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها، بما في ذلك في القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، واستمرارها، والإجراءات المتخذة في هذا السياق، هي تقويض لحل الدولتين وفرص السلام الدائم بين الطرفين".

وكان نتنياهو، قال أمس الثلاثاء، إنه سيفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بعد الانتخابات، مضيفا أن فرض السيادة على كل المستوطنات والمناطق الاستراتيجية سيكون بالاتفاق مع الولايات المتحدة.

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي في كلمته على أنه على الجيش الإسرائيلي التواجد في كل غور الأردن، وأن الحكومة المقبلة ستقوم بخطة لتقوية المستوطنات في المنطقة.

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