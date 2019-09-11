تعاون اقتصادي طويل المدى بين فلسطين وتونس

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رام الله - دنيا الوطن

بحث الاتحاد العام للصناعات الوطنية الفلسطينية وتحت اشراف وزارة الاقتصاد الوطني وبالشراكة مع اتحاد الغرف وبال تريد والاتحادات الصناعية التخصصية، سبل التعاون الاقتصادي بين فلسطين وتونس، خلال زيارة للجمهورية التونسية والاتحاد التونسي للصناعات والتجارة والصناعات التقليديه.



وتم بحث الاستراتيجية التشاركية طويلة المدى بين فلسطين وتونس، من خلال جعل رأس المال الوطني الفلسطيني والتونسي يشكل القاعدة الصلبة لهذه الشراكة، وإيجاد الحلول الاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين، بالإضافة إلى وضع الأطر اللازمة لتسهيل كل مسارات الشراكة لتصبح منطلق لشراكات جديدة بين تونس وفلسطين.



وجاءت الزيارة ضمن سلسلة زيارات للجمهورية التونسية زار خلالها وفد الاتحاد العام للصناعات و بحضور سعادة سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التونسية هائل الفاهوم مقر الاتحاد التونسي للصناعات والتجارة والصناعات التقليديه و الغرفة الوطنية التونسية لصناعة البلاستيك يتقدمها السيد فيصل البرادعي رئيس الغرفة وعدد من أعضاء الغرفة والإطارات والكوادر .



وضم وفد الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية كل من الأمين العام د.عودة شحادة ، ايمن صبيح ممثلا عن الاتحاد العام وأعضاء مجلس الادارة ورؤساء الاتحادات التخصصية وهم أيمن أبو تبانة اتحاد البلاستيكية ، روبين الجولاني اتحاد المعدنية الهندسية ، أسامة الحرباوي اتحاد الغذائية، عوض ابو عليا اتحاد الكيميائية ، كامل أبو عيشة ورقيه ، م.فؤاد الأقرع مدير مشروع تحديث الصناعة .

وكما ضم الوفد كل من ابراهيم عطياني وهشام الخفش ممثلين عن وزارة الاقتصاد الوطني، وكذلك محمد نسيبه مدير عام مركز التجارة الفلسطيني بال تريد



وقال سفير دولة فلسطين هائل الفاهوم: "نسعى لتحقيق شراكة وتعاون بيننا وبين أشقائنا في تونس وتوسيع هذا التعاون المشترك عربياً وعالمياً ليشمل دول الشمال والجنوب، وسنسعى لترتيب زيارة وفد صناعي تونسي لفلسطين ونحضر كل مقومات توقيع اتفاقيات شراكة تشمل جميع القطاعات الصناعية في فلسطين لدراسة إمكانية منطقة حرة للتبادل الصناعي والتجاري.



وفي السياق ذاته أشاد أعضاء الوفد الفلسطيني على أهمية الزيارة في تحديث الصناعة الفلسطينية وتطوير البرامج والإنتاجية بمساهمة كفاءات وخبرات تونسية، وبناء شراكات ثنائية مع القطاع الصناعي العام والخاص وضرورة استمرار التواصل واللقاءات بين الجانبين لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين.



ويواصل الوفد مباحثاته وجولته في تونس التي وصلها يوم أمس، وقام بزيارة المركز الفني للتعبئة والتغليف بحي الخضراء، واطلع على التجربة التونسية في هذا المجال ومدى تأثيرها في تحسين جودة الإنتاج من التصنيع إلى الرسكلة ضمن برنامج عمل لأربعة ايام يزور خلالها المجلس الوطني للاعتماد، والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، والإدارة العامة للبنية التحتية الصناعية والتكنولوجيا، والإدارة العامة للصناعات الغذائية بوزارة الصناعة، والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمركز الغني للصناعات الغذائية ووزارة التجارة وإحدى الشركات التونسية .

كما أكد الجميع على أهمية اللقاء في دفع الاستثمار و التبادل التجاري بين البلدين بتمكين المؤسسات من التوجه الى السوق الفلسطينية وعلى ضرورة تسهيل مرور البضاعة بين البلدين وكذلك المساهمة بفعالية في دعم بناء شراكة استراتيجية بين البلدين و الارتقاء بالتعاون المشترك واستكشاف الفرص الاستثمارية، وضرورة الاعداد لزيارة فلسطين في أقرب وقت ممكن .