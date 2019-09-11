الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس





كما طالبت بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.



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التواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.كما طالبت بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الأربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس.وقالت الوزارة في بيان لها: إن السفر للمتبقين من الحافلة السادسة، بالإضافة إلى الحافلتين السابعة والثامنة من كشف (9/8).وطالبت بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، مشيرة إلى أهمية