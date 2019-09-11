الزهار: المُعتقل الخضري كان يجمع الأموال لقطاع غزة بعلم السلطات السعودية

خاص دنيا الوطن - صلاح سكيكأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمود الزهار، أن القيادي بحماس محمد صالح الخضري، المُعتقل في المملكة العربية السعودية، كان يجمع أموالًا لصالح قطاع غزة والمخيمات الفلسطينية، بعلم السلطات السعودية.وقال الزهار لـ"دنيا الوطن": إن الخضري كان يُخبر السعوديين أولًا بأول، بما يقوم به، ولم يقم بعمل سري، أو غير مشروع، واعتقاله ليس له أي مُبرر، ولا يستند إلى أي قانون لا أخلاقي، ولا حتى قانون وضعي، مبينًا أن المطلوب من السعودية أن ترفع يدها عن المُعتقلين الفلسطينيين في المملكة، وتُطلق سراحهم.وحول زيارة الوفد الأمني المصري، قال الزهار: إن علاقة حماس بمصر قوية، بما في ذلك المستويين الأمني أو الاقتصادي، والحركة ردت للمصريين بأنها لا تلعب بأمن أحد.وفي سياق آخر، أكد أن القضية الفلسطينية أمام برنامجين: برنامج المفاوضات، الذي من خلاله تمددت إسرائيل في الضفة، وضاعت القضية الفلسطينية، والبرنامج الآخر برنامج المقاومة، الذي حرر قطاع غزة في العام 2005.وأضاف: الجميع شاهد نتنياهو وهو يهرب بسبب ضربات المقاومة، كما أن هذا الحدث ذات دلالات مهمة، لأن المقاومة وصلت إلى صُلب الاحتلال الإسرائيلي، واليوم وصلت إلى نتنياهو، الأمر الذي هز صورة إسرائيل.