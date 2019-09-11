شؤون فلسطينية

إعلام الاحتلال: شبان تسللوا عبر السياج جنوب القطاع واستولوا على معدات عسكرية

إعلام الاحتلال: شبان تسللوا عبر السياج جنوب القطاع واستولوا على معدات عسكرية
رام الله - دنيا الوطن
زعم موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي، أن عدداً من الفلسطينيين تسللوا عبر السياج الفاصل من جنوب قطاع غزة.

وادعى الموقع ذاته، أن الشبان الفلسطينيين استولوا على معدات عسكرية للجيش الإسرائيلي، ومن ثم عادوا إلى داخل قطاع غزة.

وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد، إثر المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في إطار فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.

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