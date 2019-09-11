شؤون فلسطينية

أبو هولي: شؤون اللاجئين بالمنظمة تُمول مشاريع لـ 14 مخيماً بالضفة

أبو هولي: شؤون اللاجئين بالمنظمة تُمول مشاريع لـ 14 مخيماً بالضفة
رام الله - دنيا الوطن
باشرت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية بتنفيذ رزمة مشاريع جديدة في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية.

واوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين،  الدكتور أحمد أبو هولي في بيان صحفي صادر عنه اليوم، أن المشاريع ستمول ضمن المخصصات الإضافية من المنحة الطارئة للمخيمات بقيمة مليون شيكل، والتي ستشمل أربعة عشر مخيماً.

وأوضح أن من ضمن المشاريع الممولة مشروع استكمال اعمال انشاء قاعات اللجنة الشعبية للخدمات بمخيم قدورة في محافظة رام الله ، بالإضافة الى مشروع تطوير وتأهيل مركز الشباب الاجتماعي في مخيم العين في محافظة نابلس ومشروع لصالح اللجنة المحلية لتأهيل المعاقين في مخيم الجلزون بالاضافة الى أعمال صيانة وتشطيب وتأهيل لمبنى اللجنة الشعبية في ذات المخيم.

ولفت إلى أن استكمال تنفيذ المشاريع في باقي المخيمات بعد انتهاء اللجان الشعبية من تحديد أولوية المشاريع التي ستنفذها داخل المخيمات.

وأشار أبو هولي إلى أن مشروع إنشاء مصنع إنتاج وتعبئة مياه لمخيم الفارعة لايزال العمل متواصلاً لإنجازه قبل نهاية العام لافتاً إلى أن قيمة التكلفة الإنشائية للمشروع 445 ألف دولار.

وأكد على أن دائرة شؤون اللاجئين ستواصل العمل مع الاطراف المانحة والوزارات المختصة لتنفيذ مشاريع حيوية ذات اولوية في المخيمات تستفيد منها اوسع شريحة من اللاجئين الفلسطينيين بما يعزز صمودهم، ويخفف من معانتهم ويؤمن لهم الحياة الكريمة، منوهاً إلى أن المشاريع التي تنفذها دائرة شؤون اللاجئين، خارج نطاق عمل (أونروا).

وشكر أبو هولي اللجان الشعبية في المخيمات، على ما تقدمه من خدمات، وعلى دورها الحيوي والمهم في متابعة قضايا اللاجئين ومعالجة مشاكلهم، وتحديد المشاريع ذات الأولوية وفق الحاجة الملحة للاجئين التي تصب في خدمتهم.


أخبار ذات صلة

المجلس الوطني الفلسطيني يخاطب الأمم المتحدة ردا على تصريحات نتنياهو

المجلس الوطني الفلسطيني يخاطب الأمم المتحدة ردا على تصريحات نتنياهو

جامعة النجاح تشارك في المنتدى الوطني الرابع الثورة الصناعية الرابعة

جامعة النجاح تشارك في المنتدى الوطني الرابع الثورة الصناعية الرابعة

الاتحاد الاوروبي يعلق على اعلان نتنياهو حول غور الاردن

الاتحاد الاوروبي يعلق على اعلان نتنياهو حول غور الاردن

تعاون اقتصادي طويل المدى بين فلسطين وتونس

تعاون اقتصادي طويل المدى بين فلسطين وتونس

الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

الزهار: المُعتقل الخضري كان يجمع الأموال لقطاع غزة بعلم السلطات السعودية

الزهار: المُعتقل الخضري كان يجمع الأموال لقطاع غزة بعلم السلطات السعودية

إعلام الاحتلال: شبان تسللوا عبر السياج جنوب القطاع واستولوا على معدات عسكرية

إعلام الاحتلال: شبان تسللوا عبر السياج جنوب القطاع واستولوا على معدات عسكرية

رأفت: تصريحات نتنياهو إعلان حرب وعلى المجتمع الدولي حماية الشعب الفلسطيني

رأفت: تصريحات نتنياهو إعلان حرب وعلى المجتمع الدولي حماية الشعب الفلسطيني

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا تهدد إسرائيل

سوريا تهدد إسرائيل

شؤون فلسطينية

المجلس الوطني الفلسطيني يخاطب الأمم المتحدة ردا على تصريحات نتنياهو

المجلس الوطني الفلسطيني يخاطب الأمم المتحدة ردا على تصريحات نتنياهو

جامعة النجاح تشارك في المنتدى الوطني الرابع الثورة الصناعية الرابعة

جامعة النجاح تشارك في المنتدى الوطني الرابع الثورة الصناعية الرابعة

الاتحاد الاوروبي يعلق على اعلان نتنياهو حول غور الاردن

الاتحاد الاوروبي يعلق على اعلان نتنياهو حول غور الاردن

تعاون اقتصادي طويل المدى بين فلسطين وتونس

تعاون اقتصادي طويل المدى بين فلسطين وتونس

الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

إعلام الاحتلال: شبان تسللوا عبر السياج جنوب القطاع واستولوا على معدات عسكرية

إعلام الاحتلال: شبان تسللوا عبر السياج جنوب القطاع واستولوا على معدات عسكرية

رأفت: تصريحات نتنياهو إعلان حرب وعلى المجتمع الدولي حماية الشعب الفلسطيني

رأفت: تصريحات نتنياهو إعلان حرب وعلى المجتمع الدولي حماية الشعب الفلسطيني

كيلة: سننفذ تعليمات الرئيس ليكون تقييم القطاع الصحي خلال العام ممتازاً

كيلة: سننفذ تعليمات الرئيس ليكون تقييم القطاع الصحي خلال العام ممتازاً

منوعات

نانسي عجرم مذهولة بسبب هذه الطفلة الهندية.. ماذا فعلت؟

نانسي عجرم مذهولة بسبب هذه الطفلة الهندية.. ماذا فعلت؟

بسبب هذه الصورة.. أديب يمني يتغزل بالمذيعة علا الفارس

بسبب هذه الصورة.. أديب يمني يتغزل بالمذيعة علا الفارس

شاهد.. بكاء كيم كاردشيان خوفا من مرض قاتل

شاهد.. بكاء كيم كاردشيان خوفا من مرض قاتل

بـ&#34;البيجاما&#34;.. فنانة مغربية تثير الجدل بتحد غريب للفتيات

بـ"البيجاما".. فنانة مغربية تثير الجدل بتحد غريب للفتيات

أطلقت عليها اسم فرعوني.. حنان مطاوع ترزق بمولودتها الأولى

أطلقت عليها اسم فرعوني.. حنان مطاوع ترزق بمولودتها الأولى

ممثل يقتل مخرجة سينمائية ثم يشاهد الأفلام الإباحية على هاتفها

ممثل يقتل مخرجة سينمائية ثم يشاهد الأفلام الإباحية على هاتفها

بعدما فعله بزوجته.. فنان مغربي يُحرض على ضرب الزوجات

بعدما فعله بزوجته.. فنان مغربي يُحرض على ضرب الزوجات

هود العيدروس في ذمة الله

هود العيدروس في ذمة الله

هددت بكشف مكالمات مسجلة لها.. لطيفة: فنانة تحاربني منذ 20 سنة

هددت بكشف مكالمات مسجلة لها.. لطيفة: فنانة تحاربني منذ 20 سنة

هل ستُجسد نبيلة عبيد شخصية زوجة شاه إيران حقاً؟

هل ستُجسد نبيلة عبيد شخصية زوجة شاه إيران حقاً؟

عربي

ببيان مشترك.. أربع دول عربية تشنّ هجوماً حاداً على إيران

ببيان مشترك.. أربع دول عربية تشنّ هجوماً حاداً على إيران

شاهد: كاتب سعودي: لبنان مستعمرة إيرانية وقياداتها (طراطير)

شاهد: كاتب سعودي: لبنان مستعمرة إيرانية وقياداتها (طراطير)

الأردن: على وسائل الإعلام الالتزام بالمهنية الصحفية في تغطية إضراب المعلمين

الأردن: على وسائل الإعلام الالتزام بالمهنية الصحفية في تغطية إضراب المعلمين

السعودية تُدين إعلان نتنياهو ضم أراضي غور الأردن

السعودية تُدين إعلان نتنياهو ضم أراضي غور الأردن