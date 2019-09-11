أبو هولي: شؤون اللاجئين بالمنظمة تُمول مشاريع لـ 14 مخيماً بالضفة

إلى أن المشاريع التي تنفذها دائرة شؤون اللاجئين، خارج نطاق عمل (أونروا).



وشكر أبو هولي اللجان الشعبية في المخيمات، على ما تقدمه من خدمات، وعلى دورها الحيوي والمهم في متابعة قضايا اللاجئين ومعالجة مشاكلهم، وتحديد المشاريع ذات الأولوية وفق الحاجة الملحة للاجئين التي تصب في خدمتهم.









رام الله - دنيا الوطنباشرت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية بتنفيذ رزمة مشاريع جديدة في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية.واوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين، الدكتور أحمد أبو هولي في بيان صحفي صادر عنه اليوم، أن المشاريع ستمول ضمن المخصصات الإضافية من المنحة الطارئة للمخيمات بقيمة مليون شيكل، والتي ستشمل أربعة عشر مخيماً.وأوضح أن من ضمن المشاريع الممولة مشروع استكمال اعمال انشاء قاعات اللجنة الشعبية للخدمات بمخيم قدورة في محافظة رام الله ، بالإضافة الى مشروع تطوير وتأهيل مركز الشباب الاجتماعي في مخيم العين في محافظة نابلس ومشروع لصالح اللجنة المحلية لتأهيل المعاقين في مخيم الجلزون بالاضافة الى أعمال صيانة وتشطيب وتأهيل لمبنى اللجنة الشعبية في ذات المخيم.ولفت إلى أن استكمال تنفيذ المشاريع في باقي المخيمات بعد انتهاء اللجان الشعبية من تحديد أولوية المشاريع التي ستنفذها داخل المخيمات.وأشار أبو هولي إلى أن مشروع إنشاء مصنع إنتاج وتعبئة مياه لمخيم الفارعة لايزال العمل متواصلاً لإنجازه قبل نهاية العام لافتاً إلى أن قيمة التكلفة الإنشائية للمشروع 445 ألف دولار.وأكد على أن دائرة شؤون اللاجئين ستواصل العمل مع الاطراف المانحة والوزارات المختصة لتنفيذ مشاريع حيوية ذات اولوية في المخيمات تستفيد منها اوسع شريحة من اللاجئين الفلسطينيين بما يعزز صمودهم، ويخفف من معانتهم ويؤمن لهم الحياة الكريمة، منوهاً