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رئيس البرلمان العربي يُدين ويرفض رفضاً قاطعاً التصريحات العُدوانية لـ"نتياهو"

رئيس البرلمان العربي يُدين ويرفض رفضاً قاطعاً التصريحات العُدوانية لـ"نتياهو"
رام الله - دنيا الوطن
أدان البرلمان العربي، الأربعاء، التصريحات العُدوانية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن عزمه ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة، محملا حكومة الاحتلال تداعياتها الخطيرة.

وأكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي، في بيان، الأربعاء، أن هذه التصريحات المرفوضة تمثل تهديدا خطيرا للأساس الذي قامت عليه عملية السلام وتنسف حل الدولتين.

وشدد على أن هذه التصريحات استمرار لسياسة التصعيد المُتعمّد والتحدي السافر للمجتمع الدولي، وضرب بعرض الحائط لميثاق الأمم المتحدة، وخرق فاضح للاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية، وانتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وحمل رئيس البرلمان العربي حكومة الاحتلال نتائج وتداعيات هذه التصريحات الخطيرة التي تؤجج الصراع وتزيد التوتر وتُعرّض الأمن والسلم الدوليين للخطر.

وطالب الدكتور السلمي المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف هذه السياسة التوسعية، مطالبا الدول والمنظمات الإقليمية والدولية بمراجعة علاقاتها مع قوة الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت إلى أن البرلمان العربي يتواصل بشكلٍ مباشر مع البرلمانات الإقليمية والوطنية والمنظمات الدولية للتصدي لسياسة القوة القائمة بالاحتلال الغاشمة، وفضح ممارساتها التي أصبحت مُدانة ومعزولة.

ودعا شعوب العالم إلى تكثيف حملات المقاطعة للقوة القائمة بالاحتلال على جميع المستويات حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من الحصول على حقه الثابت في إقامة دولته الوطنية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها مدينة القدس.

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