صافرات الانذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة
رام الله - دنيا الوطن
أفاد اعلام الاحتلال الاسرائيلي اليوم الأربعاء، بأن صافرات الانذار دوت في عدة مستوطنات غلاف غزة.
أفاد اعلام الاحتلال الاسرائيلي اليوم الأربعاء، بأن صافرات الانذار دوت في عدة مستوطنات غلاف غزة.
وقال موقع (حدشوت حموت) الاسرائيلي: "سمع دوي انفجارات بعد انطلاق صفارات الإنذار قبل قليل في ياد مردخاي ونتيف هعسىراه".
من جانبه، أكد ألموغ بوكير، المراسل العسكري، أن سكان شاطئ عسقلان، قالوا أنهم سمعوا صوت انفجار بعد انطلاق صافرات الانذار.
يتبع..
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