صافرات الانذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

وقال موقع (حدشوت حموت) الاسرائيلي: "سمع دوي انفجارات بعد انطلاق صفارات الإنذار قبل قليل في ياد مردخاي ونتيف هعسىراه".

من جانبه، أكد ألموغ بوكير، المراسل العسكري، أن سكان شاطئ عسقلان، قالوا أنهم سمعوا صوت انفجار بعد انطلاق صافرات الانذار.













يتبع..