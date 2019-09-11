شؤون فلسطينية

غرامات تجاوزت 22 ألف شيكل بحق الأسرى الأطفال

غرامات تجاوزت 22 ألف شيكل بحق الأسرى الأطفال
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين: إن محاكم الاحتلال فرضت خلال آب/ أغسطس المنصرم، غرامات تجاوزت 22 ألف شيكل بحق الأسرى القاصرين القابعين في معتقل (عوفر).

وبينت الهيئة، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه تم إدخال 21 أسيراً قاصراً إلى قسم الأسرى الأشبال خلال الشهر الماضي، 17 منهم اعتقلوا من المنازل، وواحد من الطرقات، واثنان لعدم حيازتهما تصاريح، وأسير جرى اعتقاله بعد استدعائه.

وسُجل من بين هؤلاء الأسرى الأشبال الذي تم اعتقالهم خلال الشهر المذكور، أسيران تم الاعتداء عليهما وضربهما بوحشية خلال اعتقالهما.

ولفتت الهيئة، إلى أن عدد الأطفال المحكومين بالشهر ذاته 15 شبلاً، علماً بأن عدد القاصرين القابعين حالياً في سجون الاحتلال 220 طفلاً، 95 منهم يقبعون في معتقل (عوفر).

واعتبرت، "أن ما تقوم به محاكم الاحتلال من فرض غرامات مالية باهظة بحق الأسرى الأطفال ما هو إلا إجراء انتقامي وعقاب تعسفي يمارسه الاحتلال بحق الأسرى وذويهم، وذلك للتضييق عليهم، إاثقال كاهلهم بدفع مبالغ خيالية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني".

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