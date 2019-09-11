مرشح فلسطين للأوسكار "إن شئت كما في السماء" يفتتح مهرجان"أيام فلسطين السينمائية"





من المخرج الحائز على الجوائز إيليا سليمان، قصة هزلية تستكشف الهوية والجنسية والانتماء، يسأل فيها سليمان: ما هو المكان الذي يمكن أن نسميه حقًا وطناً؟



احتفاءً بعرض الفيلم لأول مرة في البلاد قررت ادارة المهرجان بعرض الفيلم في كل من مدينتي رام الله والناصرة. علمًا ان مؤسسة فيلم لاب ستقوم بتوزيع الفيلم بجميع دور العرض ليتسنى للجمهور الفلسطيني مشاهدته.



ومن ابرز الأفلام المشاركة هذا العام، الفيلم الإيراني "القنبلة، قصة حب" للمخرج بيمان معادي، والفيلم الألباني "مأوىً بين الغيوم" للمخرج روبيرت بودينا، ومن كوسوفو الفيلم الروائي الطويل "كانون الثاني البارد" للمخرج عصمت سيجارينا، والفيلم الفرنسي "البؤساء" للمخرج لاد لي، والفيلم اللبناني الوثائقي "طرس، رحلة الصعود إلى المرئي" للمخرج غسان حلواني، وفيلم " مرايا الشتات" للمخرج العراقي قاسم عبد، والفيلم المغربي "صوفيا" للمخرجة المغربية الفرنسية مريم بن مبارك وبحضور الممثلة الرئيسية للفيلم سارة بيرلس، كما ويشارك مرشح جمهورية مصر للأوسكار فيلم "ورد مسموم" للمخرج أحمد صالح. ولأول مرة في فلسطين فيلم "مفك" للمخرج الفلسطيني بسام جرباوي.





هذا بالاضافة الى مشاركة أكثر من 60 فيلـماً، ما بين افلام طويلة روائية ووثائقية، ومن دول عدة عربية وأجنبية تشمل المغرب، تونس، إيران، كوسوفو، البانيا، افغانستان، الدنمارك، ليبيا، أمريكا، فرنسا، مصر، لبنان وفلسطين.





كما وينظم برنامج خاص بعنوان "الجيل القادم Next Generation" والذي يسلط الضوء على افلام للاطفال والعائلة، حيث سيتم افتتاح هذا البرنامج يوم 3 تشرين الأول اكتوبر، وقد قامت مؤسسة فيلم لاب بشراء حقوق فيلم "المغامر طوبي" وتعمل حاليًا على دبلجته الى اللغة العربية ليتسنى الى الجمهور اليافع مشاهدته الى جانب افلام قصيرة وأفلام متحركة للأطفال.



وستقام عروض المهرجان في ستة مدن فلسطينية، في العاصمة القدس ورام الله وبيت لحم ونابلس وغزة ومدينة الناصرة في الجليل وذلك بالتعاون مع مؤسسات ثقافية محلية.





حيث ستعرض الأفلام في القدس في كل من المسرح الوطني الفلسطيني (الحكواتي) والمركز الثقافي الفرنسي ومركز السرايا لخدمة المجتمع في البلدة القديمة، وفي مدينة رام الله في كل من قصر رام الله ثقافي وفي المسرح البلدي /دار بلدية رام الله ومؤسسة عبد المحسن القطان في حي الطيرة ومسرح وسينماتيك القصبة وفي مدينة نابلس في مؤسسة مشروع الأمل "Project Hope" واسكدار للثقافة والفنون وفي مدينة بيت لحم في كلية دار الكلمة ودار جاسر ومجموعة باور "Power Group" وفي قطاع غزة في جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني والمركز الثقافي الفرنسي وفي مدينة الناصرة في مؤسسة سينمانا.



وعلّق المدير الفني لمهرجان "أيام فلسطين السينمائية" المخرج حنا عطالله على الأفلام المشاركة في الدورة السادسة : "نحن فخورون بأن يفتتح مهرجاننا هذا العام بفيلم "إن شئت كما في السماء" للمخرج الفلسطيني إيليا سليمان، كما ونفتخر باستمرار نجاح المهرجان إستقطاب افلام محلية وأفلام أجنبية وعربية تحمل لغة سينمائية يستحق الجمهور الفلسطيني ان يشاهدها وأن يفتح حوار حولها مع صانعيها ، حيث نشهد عام بعد عام إزدياد التجاوب الدولي والعربي مع مهرجاننا، الامر الذي ينعكس في كم ونوعية الأفلام المشاركة، وخاصة تلك التي تبادر في التواصل مع ادارة المهرجان لضمان مشاركتها بأيام فلسطين السينمائية. ما يميز هذا العام أيضًا برنامج "الجيل القادم Next Generation" حيث تم استقطاب افلام نوعية وهامة لهذه الفئة، اي فئة الجمهور اليافع والعائلة وطلاب المدارس، كما ويعمل المهرجان حاليًا على دبلجة بعض الافلام الى اللغة العربية ليتسنى لهذه الفئة مشاهدتها والاستفادة من مضامينها، وأيضًا من خلال فتح باب الحوار مع الاطفال حول مضامين الافلام من قبل مدربين مختصين بهذا المجال."



يشار الى ان الدورة السادسة لمهرجان "أيام فلسطين السينمائية" تنظم بالشراكة مع وزارة الثقافة الفلسطينية وبلدية رام الله، وبدعم كل من البيت الدنماركي في فلسطين، منظمة دعم الاعلام الدولية (IMS)، ومؤسسة التعاون والممثلية السويسرية في رام الله والقنصلية الفرنسية العامة في القدس وبرعاية كل من جوال وشركة غرغور التجارية وبنك الاتحاد وشركة إتحاد المقاولين (CCC) وبرعاية إعلامية من تلفزيون فلسطين وراديو راية أف ام ومجلة رمان الثقافية وتلفزيون الغد وبالتعاون مع العديد من المؤسسات الثقافية بالمدن الفلسطينية المختلفة.



من الجدير ذكره ان "فيلم لاب - فلسطين" تأسست عام 2014 كمؤسسة غير ربحية، تقوم رؤيتها على صناعة إنتاجية وديناميكية للأفلام في فلسطين عن طريق توفير فضاء مثالي للجمع بين صناع السينما بهدف التحفيز على التعلم، و تبادل الخبرات، وتشكيل مصدر إلهام لبعضهم البعض، بالإضافة إلى إنتاج أفلام فنية، من خلال عرض مخزون متنوع من الأفلام للجماهير. كما يأتي مهرجان "ايام فلسطين السينمائية" ضمن الخطة الاستراتيجية للمؤسسة والتي تقع تحت بند تنمية الثقافة السينمائية، والهدف منها اعادة احياء الثقافة السينمائية في فلسطين واستقطاب اكبر عدد من المشاهدين للافلام المستقلة.







ويحث القائمون على المهرجان الجمهور الفلسطيني بزيارة ومتابعة صفحة الفيسبوك والانستاغرام الخاصة بالمهرجان تحت مسمى Palestine Cinema Days

وتدور أحداث الفيلم حول هروب إيليا سليمان من فلسطين بحثاً عن وطن بديل، ليجد أن فلسطين تبقى في هواجسه. يتحول الوعد بحياة جديدة إلى كوميديا من الأخطاء: مهما سافر، من باريس إلى نيويورك، شيء ما يذكره بوطنه دائمًا.