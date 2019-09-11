عشراوي تُقدم محاضرة سياسية للجنة الدولية للصليب الأحمر في القدس





وأكدت على أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى تفويضها بموجب القانون الدولي باعتبارها مكلفه بحماية المدنيين، وبالتالي مسؤوليتها في حماية شعبنا الفلسطيني الأعزل.



رام الله - دنيا الوطنبدعوة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قدمت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتورة حنان عشراوي، محاضرة سياسية في مقر اللجنة بالقدس المحتلة، حضرها رئيسا اللجنة في القدس وتل ابيب، وما يقرب من 20 عضوًا جديدًا من الموظفين الذين سيعملون في القدس وغزة وتل أبيب والخليل ومناطق أخرى من الضفة الغربية.واستعرضت عشراوي، وفق ما وصل "دنيا الوطن"، التطورات السياسية الراهنة والمستجدات الإقليمية والدولية وموازين القوى العالمية، وتطرقت إلى الانتخابات الإسرائيلية وأبعادها، والتصعيد الإسرائيلي على الأرض، كما وأشارت إلى السياسات الأمريكية اللامسؤولة وتبعاتها على المنطقة والعالم أجمع وانتشار الشعبوية العنصرية والانعزالية وتأثير ذلك على السلم والأمن الدوليين.ولفتت إلى أن دور منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها العنوان السياسي الجامع، وشبكة الأمان للشعب الفلسطيني، وأكدت في هذا السياق على التزامها بالقانون الدولي والدولي الإنساني، كما وتطرقت إلى إستراتيجية العمل الفلسطينية في المناطق المصنفة (ج) وإعادة تعريف العلاقة مع الاحتلال، وعرجت أيضاً على الوضع الفلسطيني الداخلي وأهمية إنهاء الانقسام مشيرة إلى مصلحة إسرائيل لإبقائه وعملها المتواصل على ترسيخه وتعميقه ومشددة على المعاناة التي يواجهها الفلسطينيين في القطاع جراء الانقسام والحصار والعدوان العسكري الإسرائيلي المتصاعد.وتمنت عشراوي في نهاية المحاضرة التوفيق للموظفين الجدد الذين ستتاح لهم فرصة رؤية حقيقة ما يجري على الأرض بشكل مباشر.وفي وقت سابق التقت عشراوي برئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القدس، ديفيد كيسن، ورئيسها في تل ابيب دانييل دوفيلارد، وبحثت معهما الوضع السياسي الراهن والقضايا ذات الاهتمام المشترك.