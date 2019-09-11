الأجهزة الأمنية تُتلف 210 مركبات غير قانونية في نعلين غرب رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

أتلفت الشرطة والأجهزة الأمنية اليوم 210 مركبات غير قانونية وألقت القبض على 19 مطلوباً للقضاء، خلال إجراءات أمنية لفرض الأمن والنظام العام في بلدة نعلين غرب رام الله.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية وبالتعاون مع قيادة المنطقة والعمليات المشتركة منذ ساعات الصباح الباكر، نفذت إجراءات أمنية لفرض الأمن والنظام العام، وبسط سيادة القانون والقضاء على الظواهر السلبية، وضبط المركبات غير القانونية وملاحقة الفارين من وجه العدالة في بلدة نعلين.



وأكدت أن إجراءات ملاحقة المركبات غير القانونية والفارين من وجه العدالة مستمرة في كافة أرجاء المحافظة، ودعت المواطنين إلى عدم اقتناء أو قيادة أي مركبة غير قانونية، وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة غيرهم وتطبيقاً للقانون.