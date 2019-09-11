حماس ترد على قرار الخزانة الأمريكية بشأن عقوبات على قياداتها

رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم: إن حديث وزارة الخزانة الأمريكية عن قرارها فرضها عقوبات على شخصيات من الحركة، هو قرار فارغ المضمون، ولا تأثير له على مواصلة حماس مقاومتها للاحتلال.



وأضاف قاسم، في تصريح له عبر (فيسبوك): "الادارة الأمريكية الحالية أصبحت شريكاً مع الاحتلال في العدوان على شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة".وتابع: "مثل هذه القرارات الشكلية، تأتي لدعم نتنياهو انتخابياً، ولتوفير غطاء لجرائم الاحتلال ضد شعبنا".