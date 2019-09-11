مدير تمريض مستشفيات الصحة يُؤكد على ضرورة تعزيز كوادر حضانة شهداء الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

أكد بسام مسلم، مدير تمريض المستشفيات بوزارة الصحة، على ضرورة تعزيز قسم الحضانة، بمستشفى شهداء الأقصى بكادر تمريضي يُخفف من اكتظاظ الحالات.



جاء ذلك، عقب جولة ميدانية نظمها مدير تمريض المستشفيات صباح اليوم للمستشفى؛ للاطلاع على سير الأداء التمريضي، وفق الخطة المعتمدة للمئة يوم، التقى خلالها مع مشرف التمريض بالمستشفى حاتم حسين، مطلعاً علي أليات تنفيذ الخطة من خلال إعادة توزيع الكادر التمريضي بين أقسام المستشفي، وجدول الاجتماعات الدورية وخطة والانشطة لقسم التعليم والتدريب، ومدي الالتزام بالتركيز علي التمريض التخصصي، وفق الحالات المرضية المنومة في المستشفي.



كما اطلع مسلم، وفق ما وصل "دنيا الوطن" على الأداء التمريضي في تقديم الرعاية للمرضي بعد العمليات الجراحية والالتزام بالنماذج المعتمدة، مستمعاً لملاحظات المرضى فى قسم الغسيل الكلوى، حول الخدمة المقدمة لهم، والذين أبدوا رضاهم الكبير بمستوي الرعاية التمريضية والعلاقة الحسنة مع الممرضين.



وشدد علي الالتزام بتطبيق البروتوكول الوطني فى غرف الولادة، مشيداً بجهود القابلات فى إنجاح أهم أهداف الخطة، وهو خفض عدد الحالات الخطرة التي تقوم القابلات بتوليدها بنسبة عالية وصولاً إلى إنهاء هذه الظاهرة، والالتزام بتوليد حالات low risk فقط.



وأثنى مسلم على جهود جميع الطواقم التمريضية في مستشفى شهداء الأقصى، الذين وصلوا إلى المستوي المميز للأداء، داعياً إليى المزيد من المثابرة لتحقيق الأهداف المرجوة، حيث تأتى هذه الزيارة على هامش الجولة التفقدية التى نظمها فريق الإدارة العامة للمستشفيات، برئاسة مديرها العام، د. عبد السلام صباح، لمستشفى شهداء الأقصى صباح اليوم.