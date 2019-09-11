أول رد من فتح على إعلان "بحر" انتهاء ولاية الرئيس عباس

رد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، العضو السابق بالمجلس التشريعي الفلسطيني، عبد الله عبد الله، على إعلان النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي السابق، أحمد بحر، بخصوص انتهاء ولاية الرئيس محمود عباس.





وقال عبد الله، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن: "أقول لأحمد بحر لا تكن سنداً لترامب ونتنياهو ضد القيادة الفلسطينية، ونحن نتحدى الكبار"، مشيراً إلى أن تصريحات بحر "لا تستحق الرد".





وأضاف عبد الله: "هذه التصريحات تمثل تخريباً للصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني وقيادته في وجه المؤامرات التي تُحاك لإنهاء القضية الفلسطينية".





وتابع: "هذه القرارات لا قيمة لها، وأحمد بحر انتهت نيابة رئاسته للمجلس التشريعي من العام 2007، حيث إنه من المفترض أن يُعاد كل سنة انتخاب رئاسة المجلس، وبالتالي هو اغتصب الموقع بدون وجه حق ولا قيمة له ولا قيمة لما يقول، وهذا الكلام في هذا الوقت تحديداً يعتبر تساوقاً مع الاحتلال الإسرائيلي، وعليه أن يخرس"، وفق تعبيره.

خاص دنيا الوطن