شؤون فلسطينية

صور: المحافظ حميد يُؤكد على مركزية قضية الأسرى على الساحة الفلسطينية

صور: المحافظ حميد يُؤكد على مركزية قضية الأسرى على الساحة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
قدّم محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد، التهاني لأسرى محررين في المحافظة، بعد أن أنهوا فترات الحكم التي فرضتها عليهم سلطات الاحتلال، بحجة مقاومتهم للاحتلال.

وقدم حميد، وفق ما وصل "دنيا الوطن"، على رأس وفد من المحافظة، ضم نائب المحافظ محمد طه أبو عليا ومدراء الدوائر بالمحافظة يوسف العمور ويوسف العارف وصالح صبح ولؤي زعول، التهاني للأسير ياسر درعاوي ابن قرية الشواورة بعد ان أمضي 12 عاما في سجون الاحتلال حيث كان في استقبال المحافظ و وفد المحافظة الاسير المحرر درعاوي ومدير عام هيئة التوجيه الوطني جمال الدرعاوي وعدد من قيادات بلدة الشواورة وعائلة الاسير.

كما قدم حميد والوفد المرافق له التهاني للاسير احمد ابو جلغيف بعد الافراج عنه من سجون الاحتلال الاسرائيلي حيث اكد المحافظ على ان شعبنا يفخر ويعتز باسراه لانهم العنوان المهم في عناوين الصمود والتحدي والتضحية.

ونقل للاسيران درعاوي والاسير ابو جلغيف تحيات وتهاني وتبريكات الرئيس محمود عباس ابو مازن الذي اكد على دعم الاسرى وعائلاتهم وتحدى كافة الممارسات الاسرائيلية والامريكية الرامية للتامر على قضية الاسرى وعلى حقوق شعبنا الفلسطيني.

وشدد حميد على ان الاسرى كانوا وما زالوا وسيبقون العنوان البارز من عناوين قضيتنا الوطنية لانهم نموذج في التضحية والنضال والصمود ويقدمون سنوات عمرهم خلف قضبان السجون من اجل ان يحيا الوطن ولذلك كان موقف الرئيس عباس واضحا وصريحا برفض كل المؤامرات ضد قضية الاسرى التي تعتبر رمزا وشرفا نضاليا يعتز به كل شريف فلسطيني.

بدورهم عبر الاسيران الدرعاوي وابو جلغيف عن عميق شكرهم للمحافظ حميد، والوفد المرافق له على هذه الزيارة التي تعكس حرص المسؤول على ابناءه الاسرى كما تحدثوا عن واقع الاسرى داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي مشيرين الى الواقع الصعب في ظل حالة الاستهداف والاستفراد الاسرئيلي بالاسرى، كما شددوا على أن الأسرى كانوا وسيبقون نموذج وحدة، كما كانوا وسيواصلون دعواتهم لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

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