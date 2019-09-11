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شؤون فلسطينية

(أونروا) تُحذر من المحاولات الأمريكية المتواصلة لإلغاء عمل الوكالة

(أونروا) تُحذر من المحاولات الأمريكية المتواصلة لإلغاء عمل الوكالة
أونروا - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من المحاولات الأمريكية المتواصلة لإلغاء عمل الوكالة عبر إدخال تعديلات على نص تجديد ولايتها من خلال إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني، وبداية التحدث عن تخفيض أعداد اللاجئين، وحصرهم في الجيل الأول إلى جانب إعطاء مساعدات مالية للوكالة حسب الأعداد.

وقال المتحدث باسم وكالة (أونروا)، سامي مشعشع في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء: إن هجمة شرسة على الوكالة، تقودها الولايات المتحدة، تهدف لتجويعها مالياً، وإضعاف نصوص تجديد ولاياتها.

وفيما يتعلق بنفي وزير الخارجية السويسري، أي مطالبة لبلاده بإعادة تعريف اللاجئ أو إلغاء عمل وكالة (أونروا)، قال مشعشع: إن هذه التصريحات هي إفشال للعبة أرادتها إسرائيل لإنهاء عمل الوكالة.

وحول بيان وزراء الخارجية العرب، الذي أكد على ضرورة تكثيف الاتصالات لتجديد التفويض لعمل وكالة (أونروا) قال مشعشع: إن هذا القرار يعكس الالتفاف المتزايد حول الوكالة.

وشدّد الناطق باسم (أونروا)، على أن نتائج التحقيق فيما يتعلق الأوضاع الداخلية للوكالة متروك للجنة التحقيق، مؤكداً في السياق أن الوكالة ستلتزم بمخرجات التحقيق وتوصيات اللجنة، واصفاً استخدام توقيت هذا التحقيق لأغراض سياسية بالمشبوه.

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