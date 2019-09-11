الحكومة اليابانية تستقيل بالكامل وآبي يجري تعديلات فيها وبقيادة حزبه الحاكم

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رام الله - دنيا الوطن

أجرى رئيس الوزراء الياباني وزعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، شينزو آبي، اليوم، تعديلات بقيادة الحزب الحاكم وفي الحكومة، بعد أن قدمت الأخيرة استقالتها.



وبموجب التعديلات سيترأس مجلس الشؤون العامة للحزب، شونيتشي سوزوكي، ولجنة السياسة الانتخابية هاكوبون شيمومورا، في حين حافظ على منصبيهما، الأمين العام للحزب، توشيهيرو نيكاي، ورئيس المجلس السياسي، فوميو كيشيدا.



وعلى مدار اليوم ستجري تغيرات في الحكومة اليابانية بعد أن قدمت استقالتها بالكامل لرئيس الوزراء، حيث سيبقى في مناصبهما السابقة شخصان فقط من بين أعضاء مجلس الوزراء الـ 19، ولأول مرة سينضم 13 شخصا إلى الحكومة.



من جهته أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، تشكيل الحكومة الجديدة.



والحدثان الرئيسيان بين التعيينات الجديدة هما وصول شينجيرو كويزومي البالغ من العمر 38 عاما، ابن رئيس الوزراء السابق جونيتشيرو كويزومي إلى الحكومة ليصبح أصغر سياسي يذكر في تاريخ البلاد بعد الحرب، ونقل وزير الخارجية تارو كونو إلى منصب وزير الدفاع.



وبحسب وكالة "كيودو"، يكمن السبب وراء استقالة الحكومة لتخطيط آبي لإجراء تغييرات في الحكومة، بعد فوز الحزب الذي يتزعمه بانتخابات مجلس الشيوخ بالبرلمان في يوليو الماضي، وقبل زيادة ضريبة المستهلك المقرر تنفيذها في أكتوبر المقبل إلى 10%.