الاحتلال يُقرر تسليم جثمان الشهيد الطفل نسيم أبو رومي خلال أسبوعين

الشهيد الطفل نسيم أبو رومي

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رام الله - دنيا الوطن

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الأربعاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قررت تسليم جثمان الشهيد الطفل نسيم أبو رومي (14 عاماً) من بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة.



وأوضحت الهيئة، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن نيابة الاحتلال أبلغتهم نيّتها تسليم جثمان الشهيد أبو رومي خلال الأسبوعين المقبلين.



يشار إلى أن أبو رومي، ارتقى منتصف شهر آب/ أغسطس الماضي، بعد إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال عند باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى.