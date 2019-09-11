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شؤون فلسطينية

مستشفيات وزراة الصحة تُجري (1471) عملية جراحية خلال أغسطس الماضى

مستشفيات وزراة الصحة تُجري (1471) عملية جراحية خلال أغسطس الماضى
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أجرت الطواقم الطبية داخل مستشفيات وزارة الصحة (1471) عملية جراحية خلال أغسطس الماضى، منها (910) كبرى، و(21) ذات مهارة، والتى أجريت بجهود وأيدى محلية تكابد عناء الحصار المفروض، ورغم ذلك تصر على تقديم الخدمة الصحية على أكمل وجه.

ووفق التقرير الاحصائى الذى أعده قسم خدمات المرضى بالادارة العامة للمستشفيات، ووصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فان مستشفيات الوزارة قدمت الرعاية الصحية السريرية لـ (6638) منوم داخل الأقسام منها النساء والولادة والحضانة والجراحة والباطنة.

و ذكر التقرير، أن أقسام الطوارئ استقبلت (15655) حالة خلال آب/ أغسطس الماضى رغم ضعف الإمكانيات والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، فيما سجلت الفحوصات المخبرية (122638) فحص،بينما بلغ عدد مترددى العيادات الخارجية (37050) شخص.

يشار الى أن وزارة الصحة تعمل دائما على تعزيز وصقل المهارات الطبية لدى الطواقم الطبية، من خلال استقدام العديد من الطاقات الخارجية لقطاع غزة، وحصول الكثير من الاطباء المحليين على البورد في تخصصات عدة، مما ساهم فى تجويد الخدمات المقدمة للمرضى أبرزها اجراء العديد من العمليات الجراحية التى كانت مسبقاً تحول للخارج، كعمليات القلب المفتوح والقسطرة القلبية والأورام والمناظير، وجراحات أخرى ساعدت رغم ضعف المستهلكات الدوائية.

جدير بالذكر، أن الخدمات الجراحية، تقدم  في جميع مستشفيات الوزارة عدا مستشفى الدرة والنصر. 

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