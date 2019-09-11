وزارة الأسرى تُطالب بضرورة وضع حد لمعاناة الأسرى وبتحرك دولى عاجل

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رام الله - دنيا الوطن

طالبت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والدولية بالخروج عن حالة الصمت والتدخل الفوري لضمان توفير الحماية لآلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرضون لها.



وقالت الوزارة، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنها تابعت بقلق واستنكار شديدين، نبأ نقل الأسرى التعسفي فى سجن (رامون) مساء أمس الثلاثاء، والذي يأتي في إطار منع خطوات احتجاجية، يعتزم الأسرى خوضها لتنكر إدارة السجون لما تم الاتفاق عليه في معركة الكرامة الثانية.



وأضافت، بأن الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال، ستتخذ اليوم موقفاً جماعياً ضد الإجراءات التعسفية، والتنكر المستمر من قبل إدارة السجون للتفاهمات المبرمة، وعدم إيفاء والتزام إدارة السجون بما اتفق عليه مؤخراً بشأن أجهزة التشويش.



وتضيف الوزارة، بأن الأسرى، سيعلنون الشروع بإضراب مفتوح عن الطعام، مشيرة إلى أن إدارة سجون الاحتلال، قامت بشكل تعسفي بنقل 25 أسيراً من حركة حماس من سجن (رامون) إلى جهة غير معلومة؛ لإفشال الخطوات التصعيدية التي ينوي الأسرى القيام بها.



واعتبرت ما حدث مع الأسرى في سجن (رامون) انتهاك واضح يتنافى مع المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي اعتمدتها القوانين والمواثيق الدولية، والتي أكدت على حماية السجناء، واعتبرت أن أي مخالفة في هذا الجانب يرقى إلى درجة المعاملة غير الإنسانية.