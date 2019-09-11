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مجلس التعاون الخليجي يُدين تصريحات نتنياهو ويُطالب مجلس الأمن بحماية الفلسطينيين

مجلس التعاون الخليجي يُدين تصريحات نتنياهو ويُطالب مجلس الأمن بحماية الفلسطينيين
إحدى قمم منظمة التعاون الاسلامي - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
دان مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأربعاء، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مطالباً مجلس الأمن بحماية الفلسطينيين.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف بن راشد الزياني في بيان نقلتها قناة (العربية): إن تصريحات نتنياهو "استفزازية وعدوانية وتتعارض مع القانون الدولي".

وكانت أعلنت السعودية في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن إدانتها وشجبها ورفضها القاطع لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نيته إذا فاز بالانتخابات القادمة، ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عام 1967.

وأكدت أن "هذا الإجراء باطل جملة وتفصيلاً، ويعتبر تصعيدًا بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولة"، كما نقلت وكالة (الأناضول).

وأوضحت أنه "من شأن هذا الإعلان تقويض ورفض لأي جهود تسعى لإحلال سلام عادل ودائم إذ لا سلام بدون عودة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير منقوصه".

وشددت على أن "محاولات إسرائيل فرض سياسة الأمر الواقع لن تطمس الحقوق الثابتة والمصانة للشعب الفلسطيني".

وطالبت المملكة كافة الدول والمنظمات والهيئات الدولية "إدانة ورفض هذا الإعلان واعتبار أي إجراء يسفر عنه باطلاً ولا يترتب عليه أي أثار قانونية تمس حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة".

ودعت إلى عقد عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في مستوى وزراء الخارجية لبحث هذا الموضوع ووضع خطة تحرك عاجلة وما تقتضيه من مراجعة المواقف تجاه إسرائيل بهدف مواجهة هذا الإعلان والتصدي له واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن نتنياهو أنه إذا فاز في الانتخابات المقررة 17 أيلول/ سبتمبر الجاري، فسيفرض "السيادة الإسرائيلية" على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت.

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