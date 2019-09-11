تنمية نابلس تسلم ثلاث ماكينات خياطة وتنمية بيت لحم تُوزع حقائب مدرسية











رام الله - دنيا الوطنسلمت مديرية التنمية في نابلس ومكتبها الفرعي بحوارة، وضمن برنامج التمكين الاقتصادي المنفذ بالشراكة مع مؤسسة (أنيرا) ضمن مشروع (المرأة تستطيع)، الذي يستهدف الأسر التي ترأسها امرأة .وقال مدير المديرية، محمد بشارات: إن المديرية وضمن توجهاتها للتمكين الاقتصادي، يأتي هذا المشروع لضمان عيش كريم ﻷسرهن، حيث شمل المشروع ثلاث ماكينات خياطه لكل مستفيدة.وأشار إلى أنه سبق التسليم دورة تدريبية لمدة أربعة أيام في إدارة المشاريع الصغيرة، وذلك ضمن تطبيق سياسة الوزارة من نقل اﻷسر من حالة اﻹحتياج إلى اﻹنتاج.وأبدت السيدات شكرهن وسعادتهن بالمشروع، وأنه سينقل أسرهن إلى الاعتماد على إنتاجهن، وتحسين المستوى المعيشي لهن.وفي محافظة بيت لحم وزعت مديرية التنمية الاجتماعية نحو 900 حقيبة مدرسية، ضمن حملة الوزارة (احنا مع بعض)، التي تستهدف أبناء المستفدين من الوزارة.مدير مديرية بيت لحم، بدران بدير، ثمن الجهود التشاركية ما بين المديرية، وكافة الشركاء المحليين من المؤسسات والجمعيات والبنوك وشركات التأمين والغرف التجارية.وفي نابلس، نظمت المديرية بالتعاون مع الدفاع المدني ورشة تدريبية مكثفة في مقر الدفاع المدني في جنين حول وسائل السلامة العامة الموجودة داخل الحضانات للعاملات في دور الحضانة بالإضافة لشرح وتوضيح آلية التعامل مع الأطفال، وقت حدوث الخطر.