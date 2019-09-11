بلدية الخليل توفر خمس مركبات جديدة خاصة بجمع النفايات

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رام الله - دنيا الوطن

نظراً للحاجة المُلِّحة لزيادة عدد المركبات الخاصة بجمع النفايات (قلّاب صغير)، قامت البلدية، بشراء خمس مركبات جديدة بتمويل ذاتي من البلدية؛ لإضافتها إلى أسطول البلدية الحالي، للمساهمة في الوصول إلى كافة مناطق المدينة خلال جولات جمع النفايات.



وأوضح رئيس قسم الصحة والبيئة في بلدية الخليل، المهندس بدر حسونة، أنّ هذه المركبات ستساهم في جمع النفايات بشكل أفضل وأسرع، وذلك بسبب صغر حجمها، حيث يمكنها الوصول بسهولة إلى أزقة الأحياء في المدينة، خاصةً في البلدة القديمة والأماكن المكتظة والضيقة، مؤكداً أنّ عملية جمع النفايات متواصلة ليل نهار وعلى مدار 24 ساعة.



من جانبه، أكدّ رئيس بلدية الخليل، أ. تيسير أبو سنينة، أنّ نظافة المدينة والحفاظ على بيئة صحية فيها، تعتبر من أولويات المجلس البلدي، مشيراً إلى أنّه تم إدراج العديد من الخطط الخاصة بتحسين الوضع البيئي على الخطة الاسترتيجية ومن ضمنها تجديد أسطول البلدية، حيث قامت البلدية مؤخراً بشراء خمس مركبات من نوع قلّاب، وستقوم خلال الفترة القريبة بشراء مجموعة أخرى وبتمويل ذاتي من البلدية.