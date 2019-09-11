روحاني: طهران ستلتزم بالاتفاق النووي بالكامل إذا التزم به الطرف الآخر

الرئيس الإيراني حسن روحاني

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الإيراني، حسين روحاني: إن طهران ستلتزم بالاتفاق النووي بالكامل، إذا التزم به الطرف الآخر.



وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (الميادين): أن بلاده ستقدم على المزيد من خطوات تقليص "التزاماتنا بالاتفاق النووي، إذا لزم الأمر"، داعياً واشنطن لإنهاء "الضغوط القصوى والسياسات المولعة بالحرب".



من جهة أخرى، قال مندوب إيران في الأمم المتحدة: إنه لا مجال للمحادثات قبل أن تتخلى واشنطن عن سياسة الضغط الاقتصادي على طهران.