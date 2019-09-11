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شؤون فلسطينية

عشراوي: دعاية نتنياهو الانتخابية تفضح نواياه الحقيقية لسرقة الأرض واستهداف الوجود الفلسطيني

عشراوي: دعاية نتنياهو الانتخابية تفضح نواياه الحقيقية لسرقة الأرض واستهداف الوجود الفلسطيني
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي
رام الله - دنيا الوطن
تعقيباً على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن، وشمال البحر الميت، وضم جميع المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، وتنفيذ برنامج التطهير العرقي الذي يتبناه في حال تم انتخابه مرة أخرى، قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. حنان عشراوي:" بالرغم من أن هذه التصريحات انتخابية، وتستخدم الأرض والحق والحياة الفلسطينية كذخيرة لتغذية الدعاية الانتخابية الإسرائيلية؛ إلا أنها تؤكد نوايا نتنياهو وتدلل على سياسته الحقيقية".

وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، باسم القيادة الفلسطينية: "أن البيان الذي ألقاه نتنياهو مساء اليوم خطير ولامسؤول، ويعكس نهجه الاحلالي القائم على محاولة محو الرواية والوجود الفلسطيني وسرقة أرض ومقدرات شعبنا، وما يزيد من خطورته هو التنسيق والدعم اللامتناهي من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شريك نتنياهو وحكومة المستوطنين في هذه الجرائم المدروسة والمتعمدة".

واشارت عشراوي الى جدول اعمال نتنياهو وخطته العلنية القائمة على التطهير العرقي والتهجير القسري، والتي تشمل 60٪ من الضفة الغربية المحتلة، وقالت: "إن هذا الإعلان هو بمثابة إعلان حرب على حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى وجوده على أرضه وكذلك على المنظومة الدولية بقواعدها وقراراتها وقوانينها، كما إنه يهدد بشكل مباشر السلم والأمن الدوليين، ويغرق المنطقة بأسرها بدوامة غير منتهية من العنف والفوضى".

وشددت على أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة وسرقتها يعد انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي، إضافة إلى أن جميع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير شرعية، وتشكل جريمة حرب بموجب قانون روما الأساسي.

وحذرت عشراوي في ختام بيانها من وقوف المجتمع الدولي أمام هذه الجرائم والانتهاكات موقف المتفرج مطالبة مجلس الأمن الدولي إلى الرد الفوري على هذه الجرائم عبر اتخاذ إجراءات فورية وحازمة، بما يتماشى مع مسؤولياته المناطة به بموجب ميثاق الأمم المتحدة، كما وطالبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها على ضوء هذا التطور الخطير ومواجهة هذه السياسات اليمينية والعنصرية والشعبوية وتابعت: "يجب أن تدفع إسرائيل ثمن جرائمها عبر محاسبتها ومساءلته ومعاقبتها، وسحب الاستثمارات منها ومقاطعتها، وذلك لوقف هذا السياسات الخطيرة والمتشعبة، والتي تلقى دعماً ومساندة من إدارة ترامب".

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