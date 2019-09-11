الخارجية الروسية تُعلّق على إقالة بولتون

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رام الله - دنيا الوطن

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بأن الموقف الروسي تجاه الولايات المتحدة، لم يتغير بعد إقالة جون بولتون، مضيفاً أن روسيا تحكم على الأفعال.



وفي تعليقه على إقالة مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون، قال ريابكوف، اليوم الأربعاء: "لا يمكننا أن نعطي أي تقييمات لهذا الحدث، إنه أمر داخلي أمريكي، شهدنا في الماضي أكثر من مرة حصول تغييرات ما في الإدارة الأمريكية لا تؤدي إلى تحسين العلاقات (مع روسيا) أو تطبيعها بالرغم من التصريحات التي يدلي بها ممثلو هذه الإدارة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأضاف: "لا توجد لدينا ولا يمكن أن توجد أي توقعات من هذه التغيرات، وموقفنا لا يزال ثابتاً، فنحن نحكم على الأفعال وليس على التصريحات والنوايا، وعندما نرى أي تغيرات في المستقبل ربما سيكون بإمكاننا الحديث عنها".



وكتب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على صفحته في (تويتر)، أمس الثلاثاء، أنه أقال مستشاره للأمن القومي، جون بولتون، بسبب خلافات في مجال السياسة الخارجية، من جهته أعلن بولتون أنه استقال من منصبه بنفسه.