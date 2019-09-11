أوغلو: نتنياهو يعد الناخبين الإسرائيليين بدولة فصل عنصري

وزير الخارجية التركي اوغلو

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعد الناخبين الإسرائيليين بدولة فصل عنصري.



وأضاف في تغريدة على (تويتر)، الثلاثاء، أن "الوعد الانتخابي لنتنياهو الذي يواصل إرسال رسائل غير شرعية وغير قانونية وعدوانية قبيل الانتخابات إنما هي في سياق دولة أبارتايد عنصرية".



كما شدد تشاووش أوغلو على مواصلة تركيا الدفاع عن كامل حقوق إخوانها الفلسطينيين، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول).



وفي وقت سابق اليوم، أعلن نتنياهو، أنه في حال انتخابه في الانتخابات المقررة 17 أيلول/سبتمبر الجاري، سيفرض "السيادة الإسرائيلية" على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت.



وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي بثته وسائل إعلام عبرية، بينها قناة (كان) الرسمية: "يجب علينا أن نصل إلى حدود ثابتة لدولة إسرائيل، لضمان عدم تحول الضفة الغربية إلى منطقة مثل قطاع غزة".



وأضاف: "هذه فرصة ثمينة لنا، ولأول مرة تأتي، ولن تكون لنا حتى 50 سنة مقبلة، أعطوني القوة لأعزز إسرائيل وأمنها، أعطوني القوة من أجل تحديد إسرائيل".



وأكد أن هذه الخطوة ستكون "مباشرة بعد الانتخابات"، لتأكيد ثقة الجمهور به في حال انتخابه.