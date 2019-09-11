نتنياهو يحذف فيديو "الهروب"

رام الله - دنيا الوطن

كشفت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، النقاب عن مفاجأة فجرها بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء.





وقالت الصحيفة: إن نتنياهو حذف شريط الفيديو الذي يظهر فيه "هارباً" من صواريخ أطلقت من قطاع غزة تجاه مستوطنتي أشدود وأشكلون شمالي القطاع.





وأوضحت الصحيفة، أن الفيديو الذي ظهر فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أثناء هروبه أو إجلائه من تجمع انتخابي في مستوطنة أشدود، شمال قطاع غزة، تم حذفه.

وأرفقت الصحيفة، شريط فيديو يوضح إجلاء نتنياهو أو هروبه بعد إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنتي أشدود وأشكلون شمال قطاع غزة، بعدما أطلقت خمسة صواريخ من القطاع.



