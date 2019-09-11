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شؤون فلسطينية

قيادي بـ"حماس": ضم مستوطنات الضفة وغور الأردن استعراض انتخابي رخيص

قيادي بـ"حماس": ضم مستوطنات الضفة وغور الأردن استعراض انتخابي رخيص
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
علّق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو نيته ضم غور الأردن في حال فوزه بالانتخابات الإسرائيلية.

وقال في تغريدتين عبر موقع  التواصل الاجتماعي (تويتر): إن أحلام "العدو" في ضم مستوطنات الضفة وغور الأردن، استعراض انتخابي رخيص، لمجرم مرعوب لم يقو على سماع صوت مقاوم".

وأضاف: "لن يطول استغراق هذا العدو في أحلامه، التي ستكون نهاياتها وخيمة على حزبه وحكومته ولن يجني رعاتها وداعموها، سوى مزيد من الفشل والخيبة".

وقال الرشق: إن "غطرسة نتنياهو وإرهابه الذي يمارسه ضد الأرض والشعب الفلسطيني، وأحلامه في السيطرة وضم أراضي الضفة المحتلة وغور الأردن، والغطاء الأمريكي لهذه العنجهية لا يمكن أن تواجه إلا بموقف وتحرك فلسطيني وعربي وإسلامي موحد وجاد يوقف هذا التصعيد العدواني، ويدعم صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني".

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