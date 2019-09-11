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وليد جنبلاط: فلسطين التاريخية تختفي يوماً بعد يوم

وليد جنبلاط: فلسطين التاريخية تختفي يوماً بعد يوم
خريطة فلسطين التاريخية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس (الحزب التقدّمي الاشتراكي) في لبنان، النائب السابق، وليد جنبلاط: إن "فلسطين التاريخية" تختفي يوماً بعد يوم.

وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "فلسطين التاريخية، تختفي يوماً بعد يوم على وقع مطرقة قرارات المصادرة من القدس إلى وادي الأردن، وحصاد المستعمرات المتزايد". 

وتابع: "كل هذا يجري بعد مئة عام من (سايكس بيكو) و(وعد بلفور)، أما الهلال الخصيب، فحصاد من نوع آخر فيه ومطرقة منتظمة أزالت تقريباً الحدود بل وسعت الهلال حيث يذوب فيه لبنان الكبير".



يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتيناهو، أعلن أمس نيته ضم غور الأردن وشمال البحر الميت، في حال فوزه بالانتخابات الإسرائيلية، حيث يأتي ذلك بعد نحو عامين من إعلان الرئيس الأمريكي، اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل.

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