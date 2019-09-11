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شاهد: كاتب سعودي: لبنان مستعمرة إيرانية وقياداتها (طراطير)

شاهد: كاتب سعودي: لبنان مستعمرة إيرانية وقياداتها (طراطير)
القيادات اللبنانية
رام الله - دنيا الوطن
هاجم الكاتب السعودي، محمد آل شيخ، اللبنانيين، معتبراً أن لبنان مستعمرة إيرانية بامتياز، مضيفاً: "هذا ما يعلنه حسن نصر الله على رؤوس الأشهاد".

وأضاف آل شيخ، في تغريدة له عبر (تويتر): "أما الرئيس عون وكذلك الحريري ونبيه بري، فهم مجرد أسماء فارغة لا تقدم ولا تؤخر يعني (طراطير)".

وتابع آل شيخ: "يجب عدم تجديد إقامة عشرات الآلاف من اللبنانيين العاملين لدينا، وعدم استقدام المزيد، فأموالنا بمجرد أن تذهب هناك تتحول إلى أسلحة يُقتل بها السنة في لبنان وسوريا لتحقيق توسع الامبراطورية الفارسية الشيعية، عدونا التاريخي الأول".


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