وثائق مُسربة من تقرير الطب الشرعي يكشف السبب الحقيقي لوفاة إسراء غريب

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، نسخة مسربة من تقرير الطب الشرعي الخاص بوفاة الفتاة إسراء غريب من بلدة بيت ساحور شرق مدينة بيت لحم.

وأرجع تقرير الطب الشرعي الصادر بتاريخ 22/8/2019، والذي تم تداوله منتصف الليلة، من قبل نشطاء ، ولم يتسنّ لـ "دنيا الوطن" التأكد من صحته، سبب الوفاة إلى "القصور الحاد في الجهاز التنفسي نتيجة تجمع الهواء في المنصف والأنسجة تحت الجلد في الصدر، نتيجة لمضاعفات الإصابات المتعددة التي تعرضت لها المذكورة".



ووفقاً لما تضمنه التقرير، فقد تبين أن الفتاة خالية من الإصابات في العضلات الصدرية، كما هو الحال في الأضلاع أيضاً، الذي تبين أنها لا تعاني من كسور، بالاضافة الى سلامة غشاء البكارة الذي كان سليما تماماً، وفقاً للتقرير.



ويشير التقرير إلى أن الفتاة غريب، لم تعاني من الإصابات، وكانت صمامات القلب، والحجرات القلبية طبيعية، ودون أي تغيرات مرضية أو تشوهات.



وكشف التقرير، أن الفتاة كانت تشكو من ألم أسفل الظهر، وتبين بالفحص وجود جرح قطعي، يقع بشكل عمودي على الحاجب الأيمن، وكدمات قديمة وحديثة على الأطراف العلوية، كما تبين إصابتها في الأربطة، وكدمات وكسور في المعصم.



كما تبين أن إصابة الفتاة غريب، بكدمات في فروة الرأس، علماً أن عظام الجمجمة خالية من الكسور.



