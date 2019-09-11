نفتالي بينت: حماس لم تُؤذ نتنياهو بل أهانت كرامة دولة إسرائيل بأكملها

نفتالي بينت

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رام الله - دنيا الوطن

علّق وزير التعليم الإسرائيلي السابق، نفتالي بينت، على إطلاق الصورايخ من غزة مساء أمس الثلاثاء، ومغادرة رئيس الوزراء بنيامين نتيناهو لإحدى قاعات حزب (الليكود) في أسدود، أثناء الحدث.



ونقلت قناة (ريشت كان) الإسرائيلية عن بينت، إن حماس لم تؤذ رئيس الوزراء، بل أهانت كرامة دولة إسرائيل بأكملها.



وأضاف: "سياسة الاحتواء لا تفيد، وقد حان الوقت لتغيير السياسة الاستراتيجية، باتخاذ القرار بتنظيف غزة وعلاجها، وسياسة الدفاع لا تهزم العدو".



يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي، شنّ عدة غارات في مناطق متفرقة من قطاع غزة، رداً على إطلاق صواريخ من قطاع غزة.



ولحظة إطلاق الصواريخ، كان نتنياهو، يُلقي خطابًا، حيث قام الحرس الخاص به بحمايته، وإنزاله عن المنصة، ولم يُكمل كلمته.