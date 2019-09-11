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الأردن: على وسائل الإعلام الالتزام بالمهنية الصحفية في تغطية إضراب المعلمين

الأردن: على وسائل الإعلام الالتزام بالمهنية الصحفية في تغطية إضراب المعلمين
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
طالبت منظمة (سكاي لاين) الدولية، وسائل الإعلام الأردنية بالعمل بشكلٍ محايد ومهني، فيما يخصّ قضية إضراب المعلمين، الذين يطالبون بحقوقهم من حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز.

وقالت المنظمة إنها رصدت محاولة بعض وسائل الإعلام تشويه صورة إضراب المعلمين، من خلال نقل ما أدى إليه الإضراب في المدارس الأردنية ومرافقها.

ونشرت قناة (رؤيا) الأردنية خلال تقريرٍ صحفي، مقطعًا لمراسلها، وهو يتحدث مع اثنين من الطلبة الأطفال، الذين تم سؤالهم عن رأيهم في إضراب المعلمين من داخل الصفوف المدرسية، وسأل المراسل التلفزيوني أحد الطالبيْن عن رأيه قائلًا "شو رأيك في الإضراب، انت مع هاي الخطوة أو ضدها، وأنتم متضررين كطلاب؟".

واستهجنت (سكاي لاين) الدولية، اللقاء الذي تم عرضه مع الطالبيْن، وهو الأمر الذي يبدو فيه أن المراسل التلفزيوني يحاول إخضاع الطلاب الأطفال، إلى الحديث عن رأي معيّن، وقالت المنظمة الحقوقية إن ما تقوم به قناة "رؤيا" يخالف كل المعايير المهنية والأخلاقية لمهنة الصحافة، وخصوصًا المنصوص عليها في ميثاق الشرف الصحفي المعمول به في المملكة الأردنية. 

تنص المادة (14) من الميثاق الشرف الأردني على أن "يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الطفولة وحقوقهم الأساسية المتمثلة بالرعاية والحماية، ويراعون عدم مقابلة الأطفال أو التقاط صور لهم دون موافقة أولياء أمورهم أو المسؤولين عنهم".

كما شدّد الميثاق أيضًا على حق الشعوب والأفراد في التعبير والحصول على المعلومات، والعمل على تأكيد الوحدة الوطنية وعدم إثارة النعرات العنصرية أو الطائفية، إضافةً إلى الالتزام بالموضوعية والدقة والمهنية العالية، وعدم استغلال المهنة للحصول على مكاسب شخصية.

وطالبت (سكاي لاين) الدولية، قناة "رؤيا" وغيرها من وسائل الإعلام الأردنية بالالتزام بالميثاق الصحفي، واحترام حق المعلمين في الإضراب، وهو المكفول قانونًا.

وبيّنت أن العمل النقابي، يتطلب مساحةً من التعبير عن الرأي، وهي التي يجب أن تسعى إلى إتاحتها القنوات الإعلامية، حتى لا تكون حكرًا على جهة دون الأخرى، وبالتالي يجب على وسائل الإعلام أن لا تروّج لرواية الحكومة، بينما تحاول مهاجمة الرواية المقابلة.

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