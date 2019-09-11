ديختر: نتنياهو فعلً شيئًا احترافيًا وعمليًا أثناء إطلاق الصواريخ

رئيس الوزراء الإسرائيلي أثناء إطلاق الصواريخ

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو (كنيست) من حزب (الليكود) في إسرائيل، آفي ديختر: إن إطلاق الصواريخ من غزة أمس، كان متعمداً لإحراج رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.



ونقلت قناة (ريشت كان) عن ديختر قوله: اعتقاده بأن إطلاق الصواريخ كان متعمداً بهدف خلق حالة إحراج حول ظهور رئيس الوزراء نتنياهو في الحدث".



وأضاف: نتنياهو فعل شيئًا احترافيًا وعمليًا، وخاصةً عندما أمر الجمهور بالإخلاء بهدوء ثم نزل.



يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي، شنّ عدة غارات في مناطق متفرقة من قطاع غزة، رداً على إطلاق صواريخ من قطاع غزة.



ولحظة إطلاق الصواريخ، كان نتنياهو، يُلقي خطابًا، حيث قام الحرس الخاص به بحمايته، وإنزاله عن المنصة، ولم يُكمل كلمته.