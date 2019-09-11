قوات الاحتلال تفتش مساكن وخيام المواطنين شرق يطا

مناطق شرق يطا - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مساكن المواطنين وخيامهم، في قريتي المفقرة وخلة الضبع شرق بلدة يطا جنوب الخليل، وفتشتها.



وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب جبور: إن قوات الاحتلال ألحقت أضراراً مادية في هذه المساكن والخيام، خلال عملية التفتيش، عرف من أصحابها: محمد محمود عبد ربه، وأنور موسى سلامة ربعي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وقال جبور: إن قوات الاحتلال، تستهدف التجمعات السكانية في مسافر يطا بشكل متواصل، وذلك بهدف ترحيلهم عن أرضهم؛ لتنفيذ المزيد من المخططات الاستيطانية.