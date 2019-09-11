استمع لتعليمات (شاباك).. كاتس يُفسر تصرف نتنياهو إخلاء المنصة أثناء إطلاق الصواريخ





يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي، شنّ عدة غارات في مناطق متفرقة من قطاع غزة، رداً على إطلاق صواريخ من قطاع غزة.



ولحظة إطلاق الصواريخ، كان نتنياهو، يُلقي خطابًا، حيث قام الحرس الخاص به بحمايته، وإنزاله عن المنصة، ولم يُكمل كلمته.

رام الله - دنيا الوطنفسّر وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس: تصرف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتيناهو، عندما دوت صفارات الإنذار في مدينة أسدود، إثر إطلاق الصواريخ من قطاع غزة أمس الثلاثاء.ونقلت قناة (ريشت كان) عن كاتس حول إخلاء نتنياهو من المنصة في مؤتمر (الليكود) بالأمس في أسدود: إنه "يجب أن يطيع تعليمات جهاز (شاباك)، ونقله إلى الغرفة المحمية، والقرار في ذلك ليس بيده".